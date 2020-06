Novosti online | 14. jun 2020. 09:19 | Komentara: 0

Najniža temperatura 19, najviša 29 stepeni.









Tokom dana toplo i pretežno sunčano, sa maksimalnom temperaturom do 30 stepeni. Uveče mogući pljuskovi.U Srbiji pre podne toplo i pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom.Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 19, najviša od 27 do 30 stepeni.I u Beogradu toplo, veći deo dana pretežno sunčano. Kasno posle podne i uveče promenljivo oblačno sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom.Prema izgledima vremena za sedam dana, do 21. juna, biće promenljivo oblačno i malo svežije sa čestim pljuskovima i grmljavinom.