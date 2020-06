Novosti online | 06. jun 2020. 20:51 | Komentara: 0

Epidemiolog Branislav Tiodorović je rekao za RTS da je cela Srbija pod epidemiološkim nadzorom, od Subotice do Preševa. Ističe da je sve manje pacijenata koji zahtevaju bolničko lečenje i da broj obolelih zavisi od broja testiranih.Tiodorović je u intervjuu za RTS naveo da tamo gde se pojavi neko žarište, a to je već od pet slučajeva, ima blagog povećanja broja obolelih od korona virusa.Ipak, navodi da je sve manje pacijenata na respiratoru i sve manje odlazaka u bolnicu. Kako kaže, na respiratore uglavnom odlaze starije osobe."Ali, imamo ovih mlađih u Vranju i okolini. Dakle, to su opštine krajnjeg juga. Moramo razmišljati o tome, s obzirom na to da tamo kod ljudi srednjih godina imamo pneumonije koje su dobro sanirane u Vranju. Najteži slučajevi se šalju u Klinički centar Niš", rekao je Tiodorović.Osvrnuo se i na situaciju u Severnoj Makedoniji, gde je opet uveden policijski čas.Kako je rekao, s obzirom na povezanost stanovništva sa Severnom Makedonijom, mora posebno da se brine o tome da u nekom momentu, ako dođe do ponovnog porasta broja obolelih, možda budu primenjene određene rigoroznije mere u tom delu zemlju.Prema poslednjim informacijama, od kovida 19 u Srbiji je umrla još jedna osoba, a koronavirusom su zaražene još 74 osobe. U poslednja 24 časa testirane su 3.124 osobe.Tiodorović je naveo da će broj obolelih uvek zavisiti od testiranja i od toga koji su razlozi za testiranje."Ako je to traganje, epidemiološki nadzor i epidemiološko istraživanje zbog kontakata, da bismo smanjili broj izvora infekcije, da bismo virusonoše prepoznali iako nemaju nikakve kliničke simptome, onda ćemo uvek imati povećanje", kaže Tiodorović.Dodaje da ne očekuje da se često pojavljuju teške kliničke slike."Biće pojedinačno, imaćemo sporadične oblike. Čak i tokom celog leta. Kao što i za vreme gripa, imamo tokom leta poneke sporadične slučajeve gripa", naveo je epidemiolog Tiodorović.