Novosti Online | 01. april 2020. 12:30 | Komentara: 0

Srećnu mamu je porodio tim lekara koji su činili ginekolozi dr Aleksandra Vasić, dr Milan Perović, zatim anesteziolog Željko Pavlović, babica Biljana Martinović, instrumentarka Anđelka Spasojevič, anestetičar Marko Jovanović, i pedijatar primarijus Mira Raščanin.





Beba, koju je prošlog petka u Ginekološko akušerskoj klinici "Narodni front" rodila žena iz Valjeva zaražena korona virusom, biće puštena danas iz ove ustanove, saznaje Telegraf.rs. Za ovog dečaka, starog svega pet dana, još nije stigao rezultat da li ima COVID 19 ili ne.Pored bebe, kući će biti puštena i majka, ali će ona biti u kućnoj izolaciji.- Beba i majka će biti razdvojeni s obzirom na to da je porodilji potvrđen korona virus. Majka će biti u kućnoj izolaciji, a beba će biti kod rodbine, koja će je i preuzeti iz porodilišta a koji žive blizu porodičnog doma ovog novorođenčeta - saznaje Telegraf.rs u ovom porodilištu.Prema našim saznanjima, za ovog malenog dečaka, koji je odmah po rođenju testiran na korona virus, još nisu stigli rezultati, iako je od tada prošlo pet dana, tako da on ide kući bez njih.Beba je sve vreme bila odvojena od majke i u GAK "Narodni front".Inače, i majka i beba se osećaju dobro.Ova porodilja iz Valjeva u petak, 27. marta je, kako smo već objavili, rodila zdravog dečaka. Beba je bila teška 3.750 grama, dobila je ocenu 9 na 10.Srećna mama nije morala zbog zaraze da porodi ranije. Ona je već bila u terminu za porođaj, te joj je u petak urađen carski rez.Suprug bio u kontaktu sa zaraženom osobomKako je dan posle porođaja objasnio direktor GAK-a Željko Miković, ona se zarazila tako što je njen suprug bio u kontaktu sa dokazanom zaraženom osobom.- Oboje su počeli izolaciju. Ona je prošla bez kliničke slike. Za razliku od druge dve žene koje su pokazivale dosta izraženu kliničku sliku, a koja je upućivala na pneumoniju - međutim, te dve žene su bile negativne. Tako da od svih slučajeva, a ima ih 18 opisanih iz Kine, samo je jedna trudnica do sada stigla do intenzivne nege, one, dakle, prolaze jednako kao opšta populacija tih godina, dobro podnose tu infekciju - objasnio je dr Miković.On je tada rekao i da sva iskustva pokazuju da se bebe rađaju zdrave te da očekuje da i ova bude negativna na COVID 19.Beba je sve vreme bila odvojena od majke i u GAK "Narodni front".Ona je prva trudnica zaražena korona virusom koja se porodila u Srbiji.(telegraf.rs)