Novosti online | 17. mart 2020. 21:45 |

NAKON što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio javnost da je na večerašnoj sednici Vlade Srbije doneta odluka kojom se građanima bez posebne dozvole zabranjuje od 20 - 05 časova, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović gostovao je na javnom servisu i pojasnio šta znače ove odredbe.





- Koga policija zatekne na ulici posle 20 časova, a nema pisanu dozvolu, biće im napisana krivična prijava, biće sprovedeni na kućne adrese, a krivični postupci biće sprovedeni potom - rekao je Stefanović.

Zabrana se odnosi na vreme u kome se od građana zahteva da ostanu u svojim domovima. On se uvodi kao mera zabrane kretanja građanima posle određenog vremena. Na primer, to može da se odnosi na sate u toku dana, a nekad i na zabranu kretanja nakon 20 ili 22 sata, pa do ranih jutarnjih časova.

Po pravilu se proglašava kao deo seta mera vanrednog stanja. Svaka osoba koja se nađe na ulici za vreme policijskog časa može biti pritvorena i naknadno kažnjena od organa vlasti za postupanje suprotno odlukama države.

Podsetimo, od sutra se primenjuju i nove pooštrene mere. Zabranjuje se od u 10 sati ujutru izlazak osobama starijim od 65 godine. Vučić je rekao da će za njih biti otvorene prodavnice i supermarketi nedeljom ujutru od 4 do 7 pod posebnim pravilima, gde će svi dobiti maske i razmak između njih.