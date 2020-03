V. C. S. - J. Ž. S. | 04. mart 2020. 06:40 | Komentara: 0

GRAĐANIMA koji imaju pretplatu za doprinose, višak uplaćenih para mora da bude vraćen. Poreska uprava i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje moraju da sarađuju u njihovom interesu, zaključak je zaštitnika građana posle kontrole rada ovih dveju institucija.

Ombudsmanu se pritužbama javio veći broj ljudi, među kojima su bivši zaposleni u Privrednom društvu za vodoprivredu i niskogradnju "Vodogradnja" Vranje, AD "Vučjanka" Vučje, AD "Merkur" Bačka Palanka, AD "Dunav" Čelarevo u stečaju i A. D. "Elektroindustrija Rul" Leskovac.

Njima poslodavci nisu uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa su bili prinuđeni da ih sami uplate, ne bi li ostvarili pravo na penziju. Po instrukcijama RF PIO uplaćivali su na PIB poslodavca, a ne na JMBG zaposlenog. Međutim, neuplaćene doprinose naknadno je uplatilo i Ministarstvo finansija, po nalogu Vlade, iz stečajne mase ovih preduzeća. Zato su radnici tražili od nadležnih organizacionih jedinica Poreske uprave povraćaj viška uplaćenog novca.

Procedura je do donošenja Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je usvojen sredinom decembra prošle godine, bila takva da su budući penzioneri uplaćivali novac za nedostajući staž, a onda bi im PIO izdao potvrdu sa kojom su oni od poreznika tražili povraćaj. Donošenjem novog propisa nije, međutim, regulisano ko i na koji način vraća sredstva.

Zbog toga je Poreska uprava odbila penzionere, a obrazloženje je bilo da uplate nisu evidentirane na JMBG zaposlenog, pa u poreskom računovodstvu ne postoji pretplata.

- Dakle, upravo suprotno od instrukcije koju su dobili od RF PIO da doprinose uplaćaju na PIB poslodavca - primećuje u izveštaju zaštitnik građana, i dodaje:

- Zato je upućena preporuka Poreskoj upravi da se po službenoj dužnosti obrati RF PIO sa zahtevom za donošenje rešenja o utvrđenom pravu pritužilaca na povraćaj više plaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a RF PIO da postupi po zahtevu Poreske uprave. Potrebno je da dva organa uspostave mehanizam međusobne saradnje i preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi sprečavanja sličnih propusta u radu.

Takođe, kako navode u službi zaštitnika građana, ombudsman je obavešten da će ovaj problem biti ubuduće prevaziđen izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

- Državni organ koji je načinio propust u radu dužan je da u svakoj mogućoj meri i na svaki dozvoljen način otkloni ili umanji posledice propusta prema građanima - zaključuje ombudsman.





UPLATA SKRAĆIVALA PUT DO PENZIJE

PRETHODNIH godina kada bi budući penzioner podnosio zahtev za penziju i kada bi prilikom provere bilo ustanovljeno da mu nedostaje deo staža, PIO bi mu preporučivao da novac sam uplati. Kako bi brže došli do rešenja i počeli da primaju penziju oni koji su bili u mogućnosti su to i radili. Prema saznanjima "Novosti", to uglavnom nisu bili veliki iznosi novca.