05. jul 2020.

TOKOM pandemije virusa korona mnogi se klone tržnih centara, kafića ili svadbi i sahrana. Međutim, i kad nema takvih opasnosti, u svakodnevnom životu univerzalno postoje mesta koja su posebno rizična.- Najveći rizik za zarazu predstavljaju zatvoreni prostori u kojima vlada gužva - objašnjava dr Sara Kejt, profesorka hirurgije u Njujorku i dodaje da su otvorene površine najsigurnije. Lekarka porodične prakse, Neha Vjas sa klinike u Klivlendu dodaje da bi za osobe koje su u rizičnoj grupi preporučila da izbegavaju bilo kakva mesta gde se ljudi okupljaju.Ovo su mesta na koja lekari nikada ne bi otišli zbog trenutne situacije:Ako ikako možete, izbegnite ovaj prostor zbog bakterija i virusa koji se tamo mogu nalaziti. Ako već morate da uđete unutra onda obratite pažnju koliko je čisto. "Ako moram da koristim javni VC onda dosta pazim koliko je čisto. Na izlasku dobro operem ruke, a to učinim i kad napustim prostoriju“, rekla je doktorka Vjas.Ako možete da plaćate račune i obavljate ostale poslove elektronskim putem, obavezno to uradite i ne odlazite u banku jer je novac jedan od najprljavijih predmeta na svetu i dokazano je da može na sebi nositi veliki broj bakterija i virusa. Iz tog razloga je bolje koristiti kreditnu karticu kako bi se izbegao rizik.I ako vam je bila navika da odete na ručak ili večeru u restoran, sad bi bilo OK razmisliti pre nego rezervišete sto. Iako ne postoje zabrane, treba proveriti nose li konobari zaštitne maske.Možda je dobra ideja da se malo strpite i oko izlazaka u kafić. Dr Kejt savetuje da zasad odustanete od te ideje. Takovi prostori su rizični jer mnogi ljudi diraju površine poput kvake i stolice. Teško je održavati besprekornu higijenu, a virus se u takvim prostorijama lako širi. No, ako baš morate u kafić, pazite šta dirate, ne dirajte lice rukama i obavezno ih operite nakon izlaska.Poput mnogih zatvorenih prostora, dr Kejt ne bi preporučila ni odlazak u crkvu, osim ako se vodi briga o sigurnim koracima, poput ograničenog broja posetilaca. Ako idete u crkvu onda nosite masku i zapamtite da treba izbegavati kontakt s drugima.Uz sav znoj koji je prisutan na treningu, verojatno znate da teretane mogu biti izvor zaraze. Prošlogodišnja studija je pokazala da je 25 odsto površina u teretani pozitivno na bakterije otporne na lekove i patogene gripa. Ako idete u teretanu, sve površine dezinfikujte, držite razmak i dobro operite ruke i odeću nakon treninga.Iako ne postoje dokazi da se virus može širiti putem vode, broj ljudi koji se nalazi na bazenu može biti opasan, još ako se tome doda kijanje, rukovanje, brisanje nosa i znoj, oprez je više nego potreban. U Njujorku, na primer, bazeni neće biti otvoreni jer jednostavno nije pronađen način da se omogući socijalna distanca. Ako shvatite da je nemoguće održati distancu, ne odlazite na bazen.I u njima je toliko površina koje lako mogu sadržati viruse, a one o kojima nikad nismo razmišljali, poput dugmeta u liftu ili ofingera, takođe su potencijalni izvor zaraze. Obzirom da se radi o velikim prostorima, teško je sve stalno držati dezinfikovanim. Doktorka dodaje kako bi se ona za sad radije odlučila za onlajn kupovinu.Iako je većina koncerata otkazana, ako razmišljate o odlasku na koji, lekari savetuju oprez: „Ja bih ostala kod kuće radilo se o koncertu ili bilo kakvom velikom okupljanju ljudi“.Poput restorana i ovo je mesto na koje lekar nikada u ovoj situaciji ne bi otišao. Situacija je ista – preblizu ste drugim osobama i lako ćete s njima doći u kontakt. Filmove gledajte kod kuće.Logično je da u ovo vreme svi izbegavaju odlazak u čekaonicu i u pravu su. Ipak, ako imate zdravstvenih problema kontaktirajte svog lekara koji će proceniti je li potrebno lečenje. Ukoliko imate neku hroničnu bolest pronađite način da redovno uzimate terapiju i konsultujte se sa lekarom koju kontrolu možete preskočiti, a koja vam je, eventualno, neophodna.(Vijesti.me)