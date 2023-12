POSLEDNJA ETAPA SMIŠLJENOG RUŠENJA VUČIĆA: Šta su videli i potpisali, a šta pričaju na N1 i Novoj S Šenah i Šider iz međunarodne zajednice?

STEFAN Šenah i Andreas Šider bili su samo dvojica od 5.586 posmatrača nedavno održanih izbora u našoj zemlji. Danima ova dva posmatrača, jedan iz Saveta Evrope drugi iz Evropskog parlamenta, smenjuju se u medijima Junajted grupe pokušavajući da ospore izbore koji su održani u nedelju u Republici Srbiji. Sve to ne bi bilo uopšte čudno, da pomenuta gospoda nisu imali prilike da obiđu biračka mesta koja su sami izabrali, da se na licu mesta uvere kako se sprovodi izborni proces.

Foto: Tanjug

I Šenah i Šider u svojim izjavama, KOJE SU POTPISALI, jasno kažu da oni nijednu izbornu nepravilnost nisu uočili.

Šenah je proveravao glasanje na biračkom mestu broj 58 u Sremskoj Mitrovici. U zapisniku, KOJI JE POTPISAO, nije uočio ni jednu jedinu nepravilnost. Proveravao je i kako teku izbori u Beogradu, konkretno na biračkom mestu broj 24, u opštini Vračar. Nikakvu nepravilnost Stefan Šenah nije pronašao, prema zapisniku KOJI JE POTPISAO. Međutim, kada je stao pred medije Junajte grupe, ispričao je da je video ono što nije video i rekao sve suprotno u odnosu na ono ŠTO JE SAM POTPISAO u zapisniku.

Isto to, samo na drugim biračkim mestima radi i Andreas Šider. Obišao je četiri biračka mesta – dva u Novom Sadu (biračka mesta 91 i 109) jedno u Bačkom Petrovcu (biračko mesto 2) i jedno u Beogradu (Vračar, biračko mesto broj 5). U sva četiri zapisnika KOJA JE POTPISAO nije imao ama baš ni jednu jedinu zamerku na izborni proces u Srbiji.

Međutim, na televizijama N1 i Nova S priča je potpuno drugačija. Tako Stefan Šenah, šef delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, kaže za ove medije sledeće: „Tokom brojanja glasova video sam da je bilo glasačkih listića koji su napravljeni u fotokopirnici, a koji su na sebi imali pečat. To treba da bude istraženo od strane policije“.

Zašto ovo nije naveo u zapisniku sa biračkog mesta, pitanje je koje je ostalo bez odgovora.

Andreas Šider, za televiziju N1 kaže: „Videli smo opet fantomske biračke listiće, čuli smo da je 50.000 ljudi dovezeno u Beograd, ljudi su slikali listiće, imali smo svedočanstva o kupovini glasova. Pre svega da budem jasan, ovo nije u skladu sa evropskim standardima, ovo je daleko od bilo kakvih standarda. Posmatrao sam mnoge izbore, ovi su daleko od standarda na koje smo navikli“.

Ni jedno jedino slovo iz ove izjave ne nalazi se u zapisniku koji je gospodin Šider potpisao. Ukoliko je sve ovo tačno, pitanje koje lebdi u vazduhu jeste zašto nije odbio da potpiše zapisnik, već se njegov potpis uredno nalazi na njemu.

To što ova dva posmatrača imaju ovakav narativ u baš ovim medijima, ne treba uopšte da čudi, imajući u vidu njihove stavove o Srbiji i njenoj južnoj pokrajini, Kosovu i Metohiji.

Gospodin Šenah, na primer, zastupa ulazak tzv. „Kosova” u Savet Evrope. On se 24. aprila 2023. obratio Generalnoj skupštini Saveta Evrope, iznoseći očekivanje da će na samitu u Rejkjaviku u maju i tzv. „Kosovo” postati novi član zajednice Saveta Evrope.

Podržao je inicijativu za pokretanje rezolucije (o kojoj se nije glasalo i nije zvaničan dokument), kojom bi se osudio zvanični Beograd. Inicijativom se poziva na ukidanje mera prema Prištini, a Srbija se poziva „na uzdržavanje od eskalatornih poteza koji bi ugrozili ustavni poredak tzv. „Republike Kosovo’’, što je preduslov za nastavljanje pristupnih pregovora Republike Srbije i dodeljivanje fondova. Kao „,jedan od eksperata” dao je prilog - učestvovao u pisanju knjige Lukasa Mandla, jednog od najvećih prištinskih lobista. Knjiga se zove „Kosovo and the EU - state of play”.

Sa druge strane, Andreas Šider, šef delegacije Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) u Evropskom parlamentu, pozdravio je 15. decembra prošle godine podnošenje zahteva takozvanog „Kosova” za pristupanje Evropskoj uniji. „Pristupni proces EU je prava šansa za reforme i dugoročnu stabilnost u celom regionu“, poručio je tada Šider. On je naglasio da je podnošenjem zahteva, Kosovo i njegovo rukovodstvo ponovo pokazalo da je u potpunosti posvećeno tom procesu i da podržava EU i njene vrednosti.

Očigledno je iz kog pravca kreće destabilizacija Srbije. Sve ovo bilo je poznato i pre izbora, o čemu su govorili mnogi zvaničnici Republike Srbije. Pred nama je epizoda u kojoj nakon poraza opozicije na izborima treba kreirati haos na ulicama Srbije, uz lažno obrazloženje da izbori nisu bili regularni.

Ovo je poslednja etapa smišljenog plana rušenje vlasti Aleksandra Vučića na ulici, jer na fer i demokratskim izborima, oni koje bi strane sile želele da vode Srbiju, nemaju nikakve šanse, što su nedvosmisleno poručili i građani Srbije, ogromnom većinom.

BONUS VIDEO: PROTESTI NEMAJU NI ENERGIJU NI KONCEPT: Miloš Jovanović žestoko udario po opoziciji