VI ZNATE DA KADA NEŠTO KAŽEM TAKO I BUDE: Vučić najavio veće plate i penzije u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom mitingu liste "Aleksandar Vučić - Srbije ne sme da stane" u Prokuplju najavio je veće plate zlja ovaj region.

Foto M. Š.

Pogledao sam prosečnu platu 2012 i kakva je danas. Neću da govorim da je to napredak više od 100 posto, jer to nije dovoljno imajući u vidu da je bila inflacija. Nije ni blizu dovoljno. Zato vam obećavam da će do kraja 2027. u celoj Srbiji prosečna plata biti 1.400 evra, a u Toplici 1.000 evra. Obećavam našim penzionerima da će prosečna penzija biti 650 evra. Vi znate da kada kažem da stiže 20 000 dinara, da se plate povećavaju za 10, penzije 14 posto, znate da uvek govorim istinu i da će tako biti.

BONUS VIDEO - ŠOJGU IZNEO PODATKE O KONTRAOFANZIVI Ukrajina izgubila 125.000 vojnika i 16.000 komada vojne tehnike