MALI ODGOVORIO OBRADOVIĆU: Ništa, građani će pokazati koliko vam veruju

MINISTAR finansija Siniša Mali odgovorio je Vladimiru Obradoviću u objavi na Fejsbuku. Njegov odgovor prenosimo u celosti:

Foto: Tanjug/TANJUG/JADRANKA ILIĆ/bs

U cilju realizacije projekta beogradskog metroa, u ovom trenutku u toku je nasipanje peska na 72 hektara, na prostoru koji je predviđen za budući depo na Makiškom polju, a sa ciljem ubrzanja ugovoren je projekat nasipanja u debljini 1,5 m do 4,0 m i izgradnja dva kolektora sa crpnom stanicom u telu nasipa. Reč je o ogromnoj površini, a samim tim i velikom poslu. Na primer, tih 72 hektara je prostor od 144 fudbalska terena, odnosno to je dve trećine prostora Beograda na vodi.

Do sada je nasuto 1,8 miliona kubnih metara peska, a za šta je bilo potrebno čak 90.000 kamionskih tura. Osim toga, do sada je uređeno i: • Podtlo na oko 709.292m2 što je realizacija 98.84 odsto • Široki iskop zemlje na 717.592 m2 u količini od oko 447.229 m3, što je realizacija od 98,90 odsto • Izrada nasipa od lomljenog kamena na oko 283.700 m3, 98,84 odsto realizacije • Izrada sloja od drobljenog kamenog agregata na oko 70.919 m2, 98,83 odsto realizacije U prvih nedelju dana decembra dovezeno je 30.447m3 materijala i ugrađeno 16.540m3. Realizacija radova nakon 23 meseca od uvođenja u posao iznosi oko 77%.

Na ovim radovima svakodnevno je angažovano između 190 i 220 radnika, a kada krene da se gradi depo, tu će raditi preko 600 ljudi. Jel to ništa, Vladimire Obradoviću? Ne, to je daleko od ništa, “ništa” je zapravo ono što pokušavate da ponudite građanima Beograda dok se borite za fotelju gradonačelnika glavnog grada. Dalje, što se metroa tiče, to “ništa” poprilično napreduje. Sledeće godine počinju da se rade metro stanice, tako da smo u planu da prva linija metroa bude završena do 2028. godine. Već je u toku i projektovanje druge linije i očekuje se da do kraja iduće godine ili početkom 2025. bude završen idejni projekat i studija izvodljivosti i za tu liniju. Kao što vidite, u pitanju je ogroman i vrlo kompleksan projekat, koji niko do sad već decenijama unazad nije bio sposoban da izvede.

Dakle, kada pretendujete, Obradoviću, na tako važnu poziciju u zemlji, na poziciju gradonačelnika prestonice, onda morate imati argumentovan, poktrepljen i realan plan i ideju kako se to upravlja glavnim gradom koji ima udela od oko 40 odsto u ukupnom BDP-u zemlje. Morate imati i predstavu o građanima čiji gradonačelnik se borite da postanete. Jer, oni znaju i vide ko je zapravo zaista posle silnih godina obećanja i započeo gradnju metroa, a ko je umesto da to i učini, naplaćivao deci vrtiće skuplje. Znaju građani i ko je Beogradu doneo kreditni rejting, započeo velike investicione projekte, započeo modernizaciju i izgradnju nakon decenije stagnacije svega, osim ličnih računa Dragana Đilasa.

To jeste bilo “ništa”. Jedno veliko ništa za građane Beograda, ali 619 miliona evra za Đilasa. Ništa je ono što ste ostavili u gradskoj kasi dok je Vaš šef bio gradonačelnik, i to ne bilo kakav, već najgoriji u istoriji našeg Beograda. Ne može Đilas da prežali što nije uspeo da napravi metro u Beogradu, uprkos brojnim obećanjima, pa sad izmišlja kako ne izvodimo radove. Boli ga što neko najzad radi ono što on nije bio sposoban čak ni da započne, a kamoli da završi. Ništa je ono gde bismo bili danas da ga građani nisu kaznili na izborima.

Ništa ćete biti i posle 17. decembra kada će Vam građani pokazati koliko Vam veruju. A vi 17. decembra – pa ništa, ali ono Vaše, pravo ništa!