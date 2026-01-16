KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
AUSTRALIJA A LIGA
9.35 Melburn siti - Ouklend 2 (sa 2,87 na 2,80)
11.45 Pert Glori - Brizbejn ror 1 (sa 2,40 na 2,05)
SAUDIJSKA ARABIJA PRO LIGA
14.40 Al Najma - Al Fateh 2 (sa 2,00 na 1,85)
15.45 Al Halidž - Al Ohdud 1 (sa 1,65 na 1,53)
