KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

В.М.

16. 01. 2026. u 06:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

AUSTRALIJA A LIGA 

9.35 Melburn siti - Ouklend 2 (sa 2,87 na 2,80)

11.45 Pert Glori - Brizbejn ror 1 (sa 2,40 na 2,05)

SAUDIJSKA ARABIJA PRO LIGA

14.40 Al Najma - Al Fateh 2 (sa 2,00 na 1,85)

15.45 Al Halidž - Al Ohdud 1 (sa 1,65 na 1,53)

