CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Evo šta Srbi rade dok bombe padaju na Dubai

ŠOK za šokom!

Srbi su totalni ludaci! Đorđe Gagić i Miodrag Perišić se ničega ne boje. Naime, kada je počeo rat Irana sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama nekadašnji centar Partizana i reprezentacije Srbije bio je na košarkaškom terenu. On je u dresu Šabab Al Ahlija u kupu UAE slavio protiv Šarjaha 104:91. Tada je dao 14 poena, a isti učinak je imao i u finalu.

Kada su sportska takmičenja zabranjena na Bliskom istoku, Srbi su odlučili da prkose celom svetu. Meč finala igrao se u "Šeih Saed Bin Maktum" sportskoj hali a pobedili su Al Nasr 103:100. Duel je igran u 22 časa po tamošnjem vremenu, a Gagić je utakmicu završio sa 14 poena i tako doprineo pobedi.

Zanimljivo je da je tim sa klupe do ovog uspeha vodio iskusni srpski stručnjak Miodrag Perišić. Jedan od prvih trenera Mege u istoriji, dok se klub još uvek zvao Avala Ada prava je legenda u Africi i na Bliskom istoku. Bio je selektor Egipta, a sa Monastirom i Šabab Al Ahlijem je osvojio regionalna takmičenja.

Što se tiče Gagića on je promenio veliki broj klubova u karijeri, a sa Partizanom ima osvojenu ABA ligu i dve titule u Superligi. Počeo je karijeru u Mornaru, zatim je igrao za Hemofarm, pa za Partizan pre odlaska u inostranstvo. Igrao je za Gacijantem, Brindisi, Tsmoki Minsk, Istanbul BB, Ješilgiresun pre povratka u Partizan. Zatim je nastupao za Aris, igokeu, osvavio je trag u dva madata u Lietkabelisu, igrao je u Bloi, Vulvsima i dva puta u Borcu iz Čačka.

Igrao je Gagić za reprezentaciju Srbije Eurobasketu 2013. godine u Sloveniji. Tada je prosečno beležio 3,5 poena i 2,5 skokova po meču.