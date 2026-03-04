Ostali sportovi

UMRO LEGENDARNI SPORTISTA! Subotica zavijena u crno

Новости онлине

04. 03. 2026. u 06:28

TUŽAN dan za Suboticu i srpski sport!

УМРО ЛЕГЕНДАРНИ СПОРТИСТА! Суботица завијена у црно

D. Novković

Subotica se oprostila od jednog od svojih najznačajnijih sportista. Lazar Jaramazović, dugogodišnji reprezentativac Jugoslavije u mačevanju i trener Mačevalačkog kluba Spartak, preminuo je u 79. godini. Sahrana će se održati u četvrtak u 13:30 časova na Kerskom groblju.

Rođen 28. oktobra 1947. u Subotici, Jaramazović je mačevanjem počeo da se bavi 1963. godine u Spartaku. Samo tri godine kasnije postao je seniorski reprezentativac Jugoslavije, a za državni tim nastupao je do 1982. godine.

Tokom karijere učestvovao je na Svetskom prvenstvu 1975, balkanskim prvenstvima 1978, 1979. i 1981, na kojima je osvojio seniorsku bronzanu medalju, kao i na Mediteranskim igrama u Splitu 1979.

Bio je dvostruki prvak Balkana i višestruki osvajač medalja na državnim prvenstvima, a 1972. godine nosio je olimpijsku baklju kroz Suboticu pred Olimpijske igre u Minhenu. Takmičarsku karijeru završio je 1986. godine, nakon čega se posvetio trenerskom radu.

Kao trener Spartaka, učestvovao je u osvajanju državnih titula 1985. i 1987. godine, radio sa mlađim kategorijama i izveo više državnih prvaka i reprezentativaca. Bio je i trener reprezentacije Srbije od 2010. do 2011. godine, a 2011. godine učestvovao je u ponovnom pokretanju Mačevalačkog kluba Spartak, gde je aktivno radio na njegovom razvoju i stabilizaciji.

Jaramazović je dobitnik priznanja Sportista grada Subotice tri godine zaredom (1972–1974) i brojnih zlatnih plaketa lokalnih i državnih sportskih organizacija, ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji srpskog mačevanja.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

GLUŠAC SAČUVAO TRI BODA: Vaterpolisti Novog Beograda na startu druge faze Lige šampiona savladali Olimpijakos
Ostali sportovi

0 0

GLUŠAC SAČUVAO TRI BODA: Vaterpolisti Novog Beograda na startu druge faze Lige šampiona savladali Olimpijakos

GLUŠAC je spustio „roletnu“, Ukropini dvaputa i Dimitrijeviću jednom u finišu ruka nije zadrhatala i vaterpolisti Novog Beograda su u prvom kolu grupe A druge faze Lige šampiona na svom bazenu savladali Olimpijakos – 12:10 (4:2, 3:2, 1:4, 4:2). Miloš Ćuk i drugovi u drugom kolu, 24.marta gostuju Barseloneti, koja je savladala Brešu sa 13:11.

03. 03. 2026. u 22:37

Politika
Tenis
Fudbal
OD KNJIŽEVNE REČI DO POZORIŠNE SCENE: Priznanja za Fondaciju Mozzart

OD KNjIŽEVNE REČI DO POZORIŠNE SCENE: Priznanja za Fondaciju Mozzart