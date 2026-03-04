JUNAJTEDOVA RENESANSA TRAJE OD PROŠLOG DUELA SA DANAŠNJIM RIVALOM: "Svrake" su upale u krizu iz koje će se teško izvući
NjUKASL dočekuje Mančester Junajted u sredu na Sent Džejmsovom parku u trenutku kada su gosti vezali 11 utakmica bez poraza u Premijer ligi.
Domaćini su u ozbiljnoj krizi nakon tri vezana poraza pred svojim navijačima, pa je Junajted jasan favorit da produži svoju seriju i odnese bodove sa severa.
Benjamin Šeško je u vrhunskoj formi i postigao je sedam golova u poslednjih osam nastupa. Slovenac je izuzetno efikasan bez obzira na to da li počinje u prvoj postavi ili ulazi sa klupe, što ga čini najvećom pretnjom po gol domaćina.
Njukasl nikako da popravi formu i sezona im je u velikom padu nakon još jednog poraza od Evertona proteklog vikenda. Sada im dolazi Mančester junajted koji je u velikom usponu, bori se za mesto koje vodi u Ligu šampiona.
Poraz od subote bio je četvrti za Njukasl u poslednjih pet kola, a treći vezani neuspeh na domaćem terenu. Ovaj loš niz je upravo ono što će Majkl Karik i njegova ekipa pokušati da iskoriste kako bi dodatno otežali situaciju domaćem timu i navijačima.
Mančester Junajted je pokazao karakter protiv Kristal Palasa u nedelju, kada je preokrenuo rezultat na 2:1 i nastavio seriju nepobedivosti. Taj pozitivan niz počeo je još na Boksing dej upravo protiv Njukasla, kada su ih savladali rezultatom 1:0.
Pobedili su u šest od poslednjih sedam mečeva i postigli 14 golova u tom periodu, što je impresivan učinak. U januaru su uspeli da savladaju i Arsenal i Mančester siti, što potvrđuje da ovaj tim konačno ima kvalitet za najviše domete.
Majkl Karik je doneo potpuno novu energiju u ekipu koja je dugo imala problema sa kontinuitetom i rezultatima. Pod njegovim vođstvom, Junajted izgleda kao organizovan tim koji zna kako da dođe do cilja, pa je njihova pobeda u ovom meču veoma izgledna.
Osim same pobede, realno je očekivati da Junajted ponovo postigne bar dva gola, kao što su to učinili pet puta u poslednjih sedam kola. Njihov napad funkcioniše izvrsno, dok odbrana Njukasla deluje veoma nesigurno pod većim pritiskom.
Benjamin Šeško je glavni kandidat da se ponovo upiše u strelce, pogotovo nakon što je dobio priliku da startuje meč protiv Palasa. Postiže golove u kontinuitetu čak i sa malom minutažom, a protiv ovakve odbrane Njukasla imaće dosta prostora.
Sve osim pobede gostiju bilo bi veliko iznenađenje s obzirom na trenutno stanje oba tima. Junajted je u odličnom naletu, dok je Njukasl u dubokoj krizi, pa će sreda verovatno biti samo još jedan težak dan za domaći sastav.
