"NOVOSTI" SAZNAJU: Godišnjica NATO agresije biće obeležena u Vranju, prisustvovaće državni vrh

KAKO "Novosti" saznaju godišnjica NATO agresije na SRJ biće obeležena 24. marta.

Foto Z. Jovanović

Godišnjica NATO agresije na našu državu biće obeležena u Vranju, a prisustvovaće i državni vrh.

NATO agresija na SRJ počela je 24. marta 1999. godine bombardovanjem naše zemlje. NATO, koga su predvodile SAD, brutalno su ubijali srpske vojnike, policajce, civile, decu 78 dana od 24. marta do 10. juna 1999. godine.

Združenu agresiju na SR Jugoslaviju izvršile su sledeće države, članice NATO: Belgija, Holandija, Danska, Češka, Francuska, Nemačka, Mađarska, Italija, Španija, Turska, Kanada, Velika Britanija, Norveška, Poljska, Portugal i Sjedinjene Američke Države.

Tačan broj civilnih žrtava NATO agresije 1999. godine nije precizno utvrđen i kreće se do preko 2.500 ljudi. Procene uključuju i preko 6.000 ranjenih, od kojih je značajan deo bio deca. NATO, predvođen SAD, ubio je 89-oro dece.

Najveću diplomatsku i političku podršku Jugoslaviji pružale su Ruska Federacija, Kina, Belorusija i Indija. Osim zvaničnih država, u mnogim zemljama sveta, pa i u članicama NATO-a, organizovani su masovni protesti građana protiv bombardovanja SRJ.