"NOVOSTI" SAZNAJU: Godišnjica NATO agresije biće obeležena u Vranju, prisustvovaće državni vrh
KAKO "Novosti" saznaju godišnjica NATO agresije na SRJ biće obeležena 24. marta.
Godišnjica NATO agresije na našu državu biće obeležena u Vranju, a prisustvovaće i državni vrh.
NATO agresija na SRJ počela je 24. marta 1999. godine bombardovanjem naše zemlje. NATO, koga su predvodile SAD, brutalno su ubijali srpske vojnike, policajce, civile, decu 78 dana od 24. marta do 10. juna 1999. godine.
Združenu agresiju na SR Jugoslaviju izvršile su sledeće države, članice NATO: Belgija, Holandija, Danska, Češka, Francuska, Nemačka, Mađarska, Italija, Španija, Turska, Kanada, Velika Britanija, Norveška, Poljska, Portugal i Sjedinjene Američke Države.
Tačan broj civilnih žrtava NATO agresije 1999. godine nije precizno utvrđen i kreće se do preko 2.500 ljudi. Procene uključuju i preko 6.000 ranjenih, od kojih je značajan deo bio deca. NATO, predvođen SAD, ubio je 89-oro dece.
Najveću diplomatsku i političku podršku Jugoslaviji pružale su Ruska Federacija, Kina, Belorusija i Indija. Osim zvaničnih država, u mnogim zemljama sveta, pa i u članicama NATO-a, organizovani su masovni protesti građana protiv bombardovanja SRJ.
Preporučujemo
SRAMNA KARIKATURA: Ljiljana Bralović preti da će ona i Kokanović ubiti Vučića! (FOTO)
03. 03. 2026. u 19:43
SVE GORI NA BLISKOM ISTOKU: Sirene zavijaju širom Izraela, počeo novi napad; Iran silovito udara po američkim bazama (FOTO/VIDEO)
DRUGI dan rata na Bliskom istoku, pratite sa nama dešavanja uživo.
01. 03. 2026. u 07:31 >> 22:56
OTKRIVENO KAKO JE UBIJEN HAMNEI: Jedna greška ga koštala života, Tramp imao neočekivanog saveznika
SKRIVEN duboko u svom bunkeru, Ali Hamenei nije očekivao drzak dnevni napad u samom srcu svoje moći.
01. 03. 2026. u 19:16
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)