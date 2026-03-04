"HVALA SRBIJI ŠTO NAM JE OMOGUĆILA DA SE VRATIMO" Građani evakuisani iz Izraela sleteli na aerodrom "Nikola Tesla"

DRŽAVLjANI Srbije, Severne Makedonije, BiH, Crne Gore i Hrvatske, koji su evakuisani iz Izraela, stigli su u Beograd noćas, oko dva časa posle ponoći specilajnim letom Er Srbije iz Šarm el Šeika, u organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova.

Foto: D. Milovanović

Specijalnim letom u glavni grad Srbije doputovalo je 67 osoba koje su evakuisane iz Izraela i to u nekoliko koraka, a prvo je bio organizovan kopneni prelazak do egipatske granice, odnosno do transporta ka aerodromu u egipatskom letovalištu.

Dušan Stefanović iz Svilajnca rekao je za Tanjug tokom leta iz Šarm el Šeika ka Beogradu da se trenutno oseća bezbedno, nakon što su ga dešavanja u Izraelu podsetila na 1999. godinu i bombardovanje SR Jugoslavije.

- Zahvalan sam što nam je obezbeđen da se evakuišemo - kazao je Stefanović.

Govoreći o evakuaciji iz Izraela ka Šarm el Šeiku, Stefanović je kazao da je bilo odlično organizovano i da su se sve vreme osećali bezbedno.

- Iz Izraela do granice sa Egiptom išli smo jednim autobosum, a kada smo je prešli, ušli smo u drugi autobus od granice do Šarm el Šeika. I evo nas u avionu - kazao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, u Izraelu od kada su počeli najnoviji sukobi bilo je kritično, najviše u Tel Avivu i Jerusalimu.

- Sam osećaj i prizor dok ste tamo, nije prijatno, osećate se nebezbedno i nemoćno - dodao je Stefanović.

Siniša Nikolić iz Dervente rekao je u razgovoru sa ekipom Tanjuga na specijalnom letu da je

evakuacija iz Izraela do egipatskog letovališta protekla perfektno.

- To je sve organizovano u roku od 24 sata, možda i manje, hvala Srbiji što nam je omogućila da se u Izraelu svi okupimo i da u roku manjem od 24 sata se pojavimo u Šarm el Šeiku - kazao je Nikolić.

Kako je ispričao, s obzirom da je i adrenalin popustio od kada su se ukrcali u avion, sada su malo umorni i pospani, ali presrećni jer su se svi koji su izrazili želju evakuisali i što su „živi i zdravi“.

Zahvalio je Vladi Srbije, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što su u kratkom roku sve organizovali.

- Ovo je baš bilo vanredno. Ta četiri dana su bila onako, po nebu su išle rakete, sve su oni to presretali, ali nikada niste sigurni da li će nešto da prođe ili ne, da li će pasti u blizini ili ne, nije bilo svejedno - kazao je Nikolić.

Dodao je da se u Tel Avivu i Jerusalimu osetilo za razliku od grada u kojem je on bio sa porodicom.

Specijalni let krenuo je iz Beograda u utorak oko 17 časova, a stigao u Šarm el Šeik oko 21 čas po lokalnom vremenu, odnosno oko 20 časova po srspkom.

Nakon ukrcavanja evakuisanih iz Izraela, avion je odmah krenuo nazad ka Beogradu.

Na specijalnom letu, zarad efikasnije evakuacije, prisutan je bio i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović koji neposredno koordiniše aktivnostima i pruža podršku srpskim građanima tokom čitavog procesa.

Jović je u Šarm el Šeiku srpskim medijima rekao da svi državni organi od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Vlade Srbije, do diplomatsko-konzularnih predstavništava u ratom pogođenim područjima „non-stop rade na tome da sačuvaju što više života naših građana, ali i da pokušaju da umanje efekte koji bi bili štetni po interese države Srbije”.

Zahvalio je srpskoj nacionalnoj aviokompaniji navodeći da bez Er Srbije ne bi moglo ovako brzo i efikasno da se realizuje ova evakuacija.

Jović je rekao da se razmatraju i evakuacije iz drugih zemalja Persijskog zaliva koje su pogođene ratom i precizirao da se razmatraju i alternativne rute čim se za to steknu neophodni uslovi.