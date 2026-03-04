Panorama

IZBEGAVAJTE ALKOHOL, PAZITE SE ZABLUDA Astro savet za sredu, 4. mart: Ova četiri znaka su na udaru opozicije Meseca i Neptuna

Marina Jungić Milošević, astrolog

04. 03. 2026. u 07:00

MESEC danas pravi opozicije s mnogo planeta, među kojima je i Neptun, planeta podsvesti, tajni, mašte, mistike, romantike, ljubavnog zanosa, ali i bega od stvarnosti, zabluda i prevara.

Foto: Profimedia

Zato ovaj aspekt donosi opasnost od preterivanja sa alkoholom ili konzumiranjem psihoaktivnih supstanci.

Ovaj aspekt takođe pojačava intuiciju i donosi inspiraciju umetnicima, ali i povećanu potrebu za razgovorom s nekim ko nas razume, majkom, sestrom, prijateljem ili psihoterapeutom. Jer, Mesec je duša, a Neptun podsvest.

Budući da su blizu Neptuna, planete romantike i ljubavnog zanosa, i Saturn i Venera i Merkur, njihovi aspeki s Mesecom će dosta uticati na emotivni život Riba, Devica, Blizanaca i Strelaca.

