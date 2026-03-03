FUDBALSKI SVET U ŠOKU! Legendarni Iranac hitno raskida ugovor sa klubom i uzima pušku da puca na Amerikance

Od kopački do puške!

Svet fudbala potresla je vest iz Grčke: kapiten iranske reprezentacije, Mehdi Taremi, navodno je zatražio raskid saradnje sa Olimpijakosom kako bi se vratio u domovinu i pridružio vojsci.

Iako je do pre par dana bio na terenu, spekuliše se da nekadašnji as Intera i Porta želi da stavi uniformu usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Mehdi Taremi has informed Olympiacos officials of his desire to leave the club immediately and return to Iran to take up arms and defend the Islamic Republic alongside the army leadership. 😳🇮🇷



The Iranian striker wants to stand with the military command… pic.twitter.com/eEjkWq9J6B — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 2, 2026

Ruku na srce zvanične potvrde kluba još uvek nema, izvori bliski igraču navode da je njegova želja da bude uz svoj narod u presudnim trenucima.

Taremi je već odslužio vojni rok 2012. godine, a u dosadašnjim javnim nastupima često je isticao privrženost narodu, što dodatno podgreva spekulacije o njegovim motivima.

