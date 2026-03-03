Fudbal

FUDBALSKI SVET U ŠOKU! Legendarni Iranac hitno raskida ugovor sa klubom i uzima pušku da puca na Amerikance

03. 03. 2026. u 09:27

Od kopački do puške!

Foto: Profimedia

Svet fudbala potresla je vest iz Grčke: kapiten iranske reprezentacije, Mehdi Taremi, navodno je zatražio raskid saradnje sa Olimpijakosom kako bi se vratio u domovinu i pridružio vojsci.

Iako je do pre par dana bio na terenu, spekuliše se da nekadašnji as Intera i Porta želi da stavi uniformu usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Ruku na srce zvanične potvrde kluba još uvek nema, izvori bliski igraču navode da je njegova želja da bude uz svoj narod u presudnim trenucima.

Taremi je već odslužio vojni rok 2012. godine, a u dosadašnjim javnim nastupima često je isticao privrženost narodu, što dodatno podgreva spekulacije o njegovim motivima.

