FUDBALSKI SVET U ŠOKU! Legendarni Iranac hitno raskida ugovor sa klubom i uzima pušku da puca na Amerikance
Od kopački do puške!
Svet fudbala potresla je vest iz Grčke: kapiten iranske reprezentacije, Mehdi Taremi, navodno je zatražio raskid saradnje sa Olimpijakosom kako bi se vratio u domovinu i pridružio vojsci.
Iako je do pre par dana bio na terenu, spekuliše se da nekadašnji as Intera i Porta želi da stavi uniformu usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku.
Ruku na srce zvanične potvrde kluba još uvek nema, izvori bliski igraču navode da je njegova želja da bude uz svoj narod u presudnim trenucima.
Taremi je već odslužio vojni rok 2012. godine, a u dosadašnjim javnim nastupima često je isticao privrženost narodu, što dodatno podgreva spekulacije o njegovim motivima.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
TENZIJE NA VRHUNCU: Iran prijavio udar na ključno postrojenje, svet čeka odgovor
02. 03. 2026. u 11:24
HAMNEI JE MRTAV: Šta je sledeće za Iran?
02. 03. 2026. u 07:22
STARA DAMA LEČI EVROPKE RANE U RIMU: Vučica je (skoro) nepobediva na Olimpiku, ovde su slavili samo Inter i Napoli (plus Torino dva puta)
ROMA dočekuje Juventus na Olimpijskom stadionu u ključnom susretu u trci za kvalifikacije za Ligu šampiona.
01. 03. 2026. u 06:00 >> 03:00
NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Dobio šokantne vesti
Najnovije vesti iz tenisa pogodile su mnoge, a među njima je i Novak Đoković.
02. 03. 2026. u 17:01
BIO U POSETI JUGOSLAVIJI `89: Ko je likvidarni ajtolah Ali Hamnei? Istorijski OBRT za Iran - postoje samo DVE opcije
U AMERIČKO-IZRAELSKOM napadu na Iran, ubijen je vrhovni verski vođa, ajatolah Ali Hamnei dok je obavljao svoje dužnosti u kancelariji u Teheranu.
01. 03. 2026. u 12:45
Komentari (1)