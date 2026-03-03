ZIMA LAGANO ODLAZI: Evo kakvo nas vreme danas očekuje
VREME u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne je moguća kratkotrajna kiša.
Vetar slab do umeren i promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 19 stepeni.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz slab i promenljiv vetar i najnižom temperaturom od 3 do 6, a najvišom oko 18 stepeni.
Vreme narednih dana
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 10. marta, u većini dana biće pretežno sunčano, povremeno uz promenljivu oblačnost, samo se u sredu uveče na zapadu i jugozapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima očekuje prolazno naoblačenje uz manji pad temperature, koje će mestimično usloviti kišu ili lokalni pljusak, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
U jutarnjim satima biće prohladno, tek ponegde sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo.
(Sputnjik)
