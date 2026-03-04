DONALD TRAMP GRMI: Nije me briga (VIDEO)
U moru ratnih vesti pojavi se i neka sportska, koja verovatno u ovom trenutku i ne zanima toliko svet kao kada će stati sukob na Bliskom istoku. A glavna adresa je Donald Tramp.
Naime, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ga nije briga da li će fudbalska reprezentacija Irana učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
- Zaista me nije briga. Mislim da je Iran teško poražena zemlja. Oni koriste svoje poslednje snage.
Podsećanja radi, Iran je bio prvi tim koji se kvalifikovao za Svetsko prvenstvo, ali jedino ta reprezentacija nije imala predstavnika na sastanku koji je Svetska fudbalska federacija FIFA sazvala sastanak za zemlje učesnice u Atlanti u SAD.
Iran je trebalo da igra protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu 15. juna, Belgije u Los Anđelesu 21. juna i Egipta u Sijetlu 26. juna. U slučaju da su timovi SAD i Irana završili drugi u svojim grupama, potencijalno su mogle da se suoče u eliminacionoj utakmici 3. jula u Dalasu.
