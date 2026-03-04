Fudbal

DONALD TRAMP GRMI: Nije me briga (VIDEO)

Новости онлине

04. 03. 2026. u 06:10

U moru ratnih vesti pojavi se i neka sportska, koja verovatno u ovom trenutku i ne zanima toliko svet kao kada će stati sukob na Bliskom istoku. A glavna adresa je Donald Tramp.

ДОНАЛД ТРАМП ГРМИ: Није ме брига (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Naime, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ga nije briga da li će fudbalska reprezentacija Irana učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

- Zaista me nije briga. Mislim da je Iran teško poražena zemlja. Oni koriste svoje poslednje snage.

Podsećanja radi, Iran je bio prvi tim koji se kvalifikovao za Svetsko prvenstvo, ali jedino ta reprezentacija nije imala predstavnika na sastanku koji je Svetska fudbalska federacija FIFA sazvala sastanak za zemlje učesnice u Atlanti u SAD.

Iran je trebalo da igra protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu 15. juna, Belgije u Los Anđelesu 21. juna i Egipta u Sijetlu 26. juna. U slučaju da su timovi SAD i Irana završili drugi u svojim grupama, potencijalno su mogle da se suoče u eliminacionoj utakmici 3. jula u Dalasu.

FOTO: Tanjug/AP

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

GLUŠAC SAČUVAO TRI BODA: Vaterpolisti Novog Beograda na startu druge faze Lige šampiona savladali Olimpijakos
Ostali sportovi

0 0

GLUŠAC SAČUVAO TRI BODA: Vaterpolisti Novog Beograda na startu druge faze Lige šampiona savladali Olimpijakos

GLUŠAC je spustio „roletnu“, Ukropini dvaputa i Dimitrijeviću jednom u finišu ruka nije zadrhatala i vaterpolisti Novog Beograda su u prvom kolu grupe A druge faze Lige šampiona na svom bazenu savladali Olimpijakos – 12:10 (4:2, 3:2, 1:4, 4:2). Miloš Ćuk i drugovi u drugom kolu, 24.marta gostuju Barseloneti, koja je savladala Brešu sa 13:11.

03. 03. 2026. u 22:37

Politika
Tenis
Fudbal
Bledilo, glavobolja i manjak snage: Evo šta može da stoji iza ovih problema

Bledilo, glavobolja i manjak snage: Evo šta može da stoji iza ovih problema