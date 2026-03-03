"MESEC DANA GOVORIM NAPAŠĆE AMERIKA IRAN" Vučić: Razmišljali smo na vreme - imamo rezerve (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je rekonstruisani Nacionalni dispečerski centar Elektromreže Srbije, nakon čega se obratio medijima.

Obraćanje predsednika

- Ovo je vek električne energije. Potrebna su ogromna ulaganja. Ja sam tražio danas da se garantuje da ceo Dragačevsko-čačanski, Valjevski kraj i naravno Ivanjica, potrebno da se urade dalekovodna polja. Potrebno je za to oko 50 miliona evra. Potrebno je za mrežu milijardu i 400 miliona evra - kazao je predsednik.

Vučić kaže da su sigurni da će pet regiona sledeću zimu pripremljenije sačekati.

- Zamolio sam gospođu Handanović da razgovara sa ministrom Malim kako da rešimo problem sa naftom i gasom zbog rata. Svi ćemo u Evropi da imamo pakao, ako se ovo nastavi. Ono što ljudima život znači, zatvaranje Ormuskog moreuza. Moja je ideja da nađemo mere kako da mi subvencionišemo u narednih mesec dana, jer ne smemo da pustimo da nam cena nafte podivlja, skočila cena gasa, nema više gasa, Katar zavrnuo slavinu. Neverovatne stvari se dešavaju. Ništa ne razumem, veće su pripreme vršili za malenu Srbiju, nego oko Irana. Sve je postalo onako površno, na dža-bu, otprilike. A posledice, katastrofalne. Donosićemo mere, obavestićemo vas o svemu u subotu, nedelju - rekao je Vučić.

Predsednik je ukazao na komplikovanu situaciju oko sistema.

- Ovo su nove stvari, novi sistemi. Pričamo o ogromnom novcu koji dajemo. Samo hoću da kažem koliko su stvari komplikovane i koliko se menjaju zbog neodgovornosti u svetu - naveo je.

O NIS-u

- Imaću važan sastanak danas, večeras. Sinoć sam razgovarao sa Viktorom Orbanom - rekao je Vučić i dodao da će imati više inforamcija narednih dana.

- Srećom da mi imamo i dalje velike rezerve. Rafinerija srećom radi. Ovo stavrno nije normalno. Ništa ne razumem ko je ovo planirao, šta su mislili kada bude ubijen Hamneji, to je kraj. Mesec dana pričam da će Amerika da napadne Iran, budalom pravite, a kada se desi, onda - državo pomaži. Svi su nespremni ušli, sem Irana. Ovo drugo, lako ćemo, nema lako ćemo. Da nemamo rezerve nafte i sve drugo, šta bi radili sada - kazao je predsednik.

- Energetika je poseban problem, možda će predstavljanje programa da traje i osam sati. Subota ili nedelja, ako se spremimo do tada, ja nisam još - dodao je.

O Hrvatskoj

Na pitanje da prokomentariše da Hrvatska strahuje od toga kako se Srbija naoružava, Vučić kaže:

- Veoma ste naivni ako mislite da je Hrvatska u strahu, Hrvatska ima veoma snažnu i moćnu vojsku. Samo su oni za razliku od našeg pristupa uvek bili pametniji. Prvi put, oni nisu gluplji, ali nisu ni pametniji. Naši ljudi vole da potcenjuju nekog drugog, oni imaju izuzetno snažnu armiju, oni su deo NATO-a, oni nemaju strah, oni ne vole da vide snažniju Srbiju jer znaju da Srbija postaje, ona je odavno njihova meta, ali postaje neosvojiva tvrđava. To je problem, a ne da su oni u strahu, jer oni znaju da mi njih da napadamo nećemo. Ja ih nikada ne bih potcenjivao, kao što ne potcenjujem Albance na KiM, kao što ne potcenjujem Albance u Albaniji, način na koji se opremaju i naoružavaju. Moja ozbiljnost, odgovornost i posvećenost tome uvek će doprinositi očuvanju mira. Lakomislene izjave i teranje šege i sprdnja sa nekim u regionu, to nije moj pristup i princip. Suviše sam ozbiljan da bih se tako neozbiljno odnosio prema tako važnoj temi.

O povratku srpskih državljana

O povratku naših ljudi iz Dubaija i drugih zemalja, Vučić kaže:

- Mnogo ljudi hoće da se vraća odande, ali i iz drugih delova sveta. Mi smo prvu priliku iskoristili, omogućili sve dozvole. Kad i kako budemo mogli da organizujemo, organizovaćemo. Imamo dovoljno aviona, ubedljivo najviše u regionu, ponudili smo to i BiH, jer nemaju svoju svoju flotu, da Bošnjake, Hrvate i Srbe vraćamo. Ali morate da znate da to zavisi od opasnosti, od zatvorenih aerodroma, od toga da li su u toku sukobi, lete li rakete ili ne, jer ne želimo da rizikujemo živote ljudi.

Kako navodi, video je još jednu lošu vest.

- Poludeo sam na sebe, jer je sve ovo trebalo da kontrolišem svaki dan. A pošto nisam kontrolisao svaki dan, onda mi se desi da se posle dva, tri meseca pojave takva pitanja ponovo. Sam sam kriv i kada god pokušate da pobegnete od toga da budete kontril frik menadžer, uvek se vratite na to da ste napravili ogromnu grešku. Zato što normalni ljudi žive drugačije živote i imaju drugačije snove. Oni imaju svoj radni dan, odu kući u tri, četiri popodne, neretko i ranije. Imaju svoje porodice, od petka do nedelje od Kopaonika, Majamija, Maldiva... Imamo drugačije snove. Ja samm kriv što nisam pritiskao, što određene stvari nismo završili. Da li je Srbija slabije pripremljena od nekih drugih? Bolje je pripremljena, na brzinu smo gradili rezervoare za naftu. Što se gasa tiče, nije pitanje samo imate li dovoljne količine. Mi imamo 519 miliona kubnih metara gasa, što u Srbiji, što u Mađarskoj. Morate da imate u vidu mi ne možemo da provučemo sve te količine. Imamo mi dovoljno gasa, ali mi ne može da izvučemo kroz kapacitete naših cevi. Rezerve imamo, da bi mogle da nam uvek rade bolnice, škole... Država je komplikovan mehanizam, država nije igračka - rekao je Vučić.

O spremnosti Srbije da odgovori na izazove u svetu

Na pitanje koliko je Srbija operativno spremna da odgovori na potrese u svetu, predsednik kaže:

- Kao što vidite, ludilo u svetu preovladalo. Šta god da se desi, da dođe do primirja, što bi značilo ogromno olakšanje za sve ljude, političke konsenkvence su dubinske, strateške, dugoročne. Tako da će ta borba i to mučenje tek da se nastavi. Mnogo problema će da bude. Imate narode koji su spremni za takve stvari kao što su Izraelci. Jevreji su uvek spremni da brane svoju zemlju. Mnogi drugi očigledno nisu.

O Orbanu i izborima

O navodima u Danasu da je "brže bolje raspisao lokalne izbore, kako se Orbanov poraz ne bi reflektovao na nas", predsednik kaže:

- Kakve sam sve gluposti o sebi pročitao. Ovo su redovni izbori, u roku, baš kada treba da budu. Oni pojma nemaju. Jedina politika je - moram nešto da izmislim oko Aleksandra Vučića. Ja se nadam da će Viktor Orban da pobedi na izborima, to je veliki prijatelj Srbije. U Srbiji, tu će im biti kako god hoće. Možda budu iznenađeni, možda im ti izbori dođu i ranije nego što su mislili. Oni pojma nemaju. Ja 2004. morao sam da promenim celu kampanju, za samo 10 dana kampanje u drugom krugu, jer ljudi neće dva puta da gledaju jedno te isto. Tako vam je i ovo. Sve što procenjuju, procenjuju pogrešno, ja im se divim, ja takve antitalente nisam video u svom životu, bog da ih poživi. Nek misle da nešto ima veze sa Orbanom. Šta da im radim. Utoliko mi je jasnije zašto su njima izbori laki. Možete da ljupite šta god hoćete i ne sekirate se mnogo. Neki ljudi moraju da se sekiraju jer imaju ozbiljnu odgovornost. Na kraju će krivca da traže u nama. Vučić je kriv, ja sam proizveo taj rat u Iranu. Sa takvim ljudima imate posla. Nije mi ni do osmeha ni do sprdnje - kazao je Vučić.

"U petak moramo da donesemo odluku"

Predsednik je istakao da država mora da rešava probleme.

- Mi u petak moramo da donesemo odluku, jer naše pumpe i prodavci gube pare. Mi do petka moramo da nađemo rešenje, kada je dan za promenu cene. Može da se desi da cena na kotacijama bude i 230, a kod nas je 200 na pumpi. Govorim o dizelu. I šta da radimo? Ako do tada ne razvijemo mehanizme i vidimo kako će država da učestvuje u pomoći. Da vidimo gde su te pare, šta je to što tačno možemo da uradimo. Neko mora te probleme da rešava. Naravno da će da utiče na nas, utiče sve na sve. Znate koliko će ovo da poveća troškove proizvodnje u jednoj Nemačkoj, a time kakve će probleme da stvori kod nas. Navijam samo da se probudim i pročitam vest da je sklopljeno primirje. Samo dajte svetu priliku za primirje. Dobijaćete obaveštenja ovih dana oko nafte i gasa, a ovo oko električne energije čućete u subotu ili nedelju - poručio je Vučić.

Sastanak sa rukovodstvom EMS-a

Nakon obilaska, Vučić je prisustvovao sastanku sa rukovodstvom EMS AD.

Rekonstruisani Nacionalni dispečerski centar Elektromreže Srbije otvoren je prošle godine u septembru.

U sklopu radova, zastakljena galerija iznad sale dobila je polimeriazovano staklo koje omogućava kontrolisani uvid u rad tima bez narušavanja bezbednosnih protokola, rekla je tada direktorka EMS AD Jelena Matejić.

Rekonstrukcija je realizovana u dve faze - prva je obuhvatila građevinske radove, kompletno uređenje unutrašnjosti i uvođenje energetski efikasnih sistema klimatizacije.

Druga faza donela je tehnološka unapređenja, video-ekrane velikog formata, integrisane IT sisteme i novu virtuelnu infrastrukturu zasnovanu na serverima najnovije generacije.