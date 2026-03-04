TENISERI SU ZGROŽENI! ATP u jeku rata na Bliskom istoku povukao skandalozan potez

OVO sigurno niko nije očekivao!

Foto arhiva VN

Bruka i sramota za jednu krovnu organizaciju kao što je ATP. A Novak Đoković je godinama upozoravao. O čemu se zapravo radi?

Naime, veliki broj tenisera je zarobljeno u Emiratima, pošto kada su krenuli ratni sukobi na Bliskom istoku sezona "belog sporta" se preselila tamo.

Čelendžer u Fudžariji je prekinut tek kada je neko mogao da nastrada u jeku sukoba na Bliskom istoku. da sve bude gore ATP je od igrača tražio 5.000 evra za evakucija iz Emirata.

- Oba Čelendžera zvanično su otkazana. ATP razmatra čarter let za četvrtak, 5. mart, iz Maskata, sa polaskom u 15.00 sati, za Milano sa međusletanjem u Egipat. Cena je 5.000 evra po osobi. Hvala svima na strpljenju i razumevanju. Želimo vam siguran i uspešan put!“, stoji u cirkularnom mejlu ATP-a za tenisere.

Sramnu ponudu otkrio je Belorus Ilja Ivaška, trentno 701. teniser na ATP listi, a svojevremeno 40. teniser sveta, on je na Intagram profilu objavio sadržinu mejla.

- Komentar je izlišan“, napisao je Ivaška uz priloženu fotografiju.

Ovaj potez ATP je zgrozio tenisere, ali ceo svet.