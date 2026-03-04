Tip fudbal

PROŠLI SMO JUČERAŠNJI "GG" TIKET: Evo današnjih predloga za igru oba tima daju gol

О.М.

04. 03. 2026. u 06:00

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

FOTO: AP/Tanjug

Jučerašnji dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

17.00 Braga U23 - Benfika U23 GG (1,50)

19.00 Rotvajs Esen - Manhajm GG (1,53)
19.00 Lucern - Jang bojs GG (1,39)

Ukupna kvota: 3,19

 

