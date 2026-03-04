PROŠLI SMO JUČERAŠNJI "GG" TIKET: Evo današnjih predloga za igru oba tima daju gol
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Jučerašnji dobitni tiket možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
17.00 Braga U23 - Benfika U23 GG (1,50)
19.00 Lucern - Jang bojs GG (1,39)
Ukupna kvota: 3,19
