Pošalji recept

MNOGI GREŠE, ALI EVO KAKO BI TREBALO: Pravilno čuvanje jabuka

Bojana Jovanović

04. 03. 2026. u 07:00

Jedno od voća koje može dugo da stoji su jabuke, ali ni one ne mogu beskonačno da čekaju da ih pojedete. Da se ne bi ukvarile, valjalo bi znati kako da ih pravilno skladištimo i koliko dugo.

МНОГИ ГРЕШЕ, АЛИ ЕВО КАКО БИ ТРЕБАЛО: Правилно чување јабука

Depositphotos

Zimske sorte (na primer greni smit, jonagold) traju tri do osam meseci, jesenje jedan do tri meseca, a letnje 15-20 dana. Najbolje bi bilo da ih čuvate na tamnom i hladnom mestu (0-4 stepeni), poput frižidera ili podruma, daleko od drugog voća i povrća, naročito krompira, jer ispuštaju gas etilen koji ubrzava kvarenje. Potrebno je povremeno da proverite u kakvom su stanju i sklonite mekane ili oštećene plodove da ne bi pokvarili ostatak voća.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČOKO-BANANA KOLAČ SA VANILA KREMOM:
Torte i kolači

0 4

ČOKO-BANANA KOLAČ SA VANILA KREMOM:

Savršeno mekan biskvit, sloj čokoladnog namaza, nežna vanil krema i sveže banane – kombinacija koja uvek uspeva. Ovaj kolač je idealan za porodična okupljanja, rođendane ili kada želite proverenu, kremastu poslasticu koja se lako priprema.

03. 03. 2026. u 21:15 >> 21:01

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET U ŠOKU! Evo šta su uradile fudbalerke Irana na prvoj međunarodnoj utakmici otkako su Amerika i Izrael napali njihovu zemlju (VIDEO)

CEO SVET U ŠOKU! Evo šta su uradile fudbalerke Irana na prvoj međunarodnoj utakmici otkako su Amerika i Izrael napali njihovu zemlju (VIDEO)