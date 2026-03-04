MNOGI GREŠE, ALI EVO KAKO BI TREBALO: Pravilno čuvanje jabuka
Jedno od voća koje može dugo da stoji su jabuke, ali ni one ne mogu beskonačno da čekaju da ih pojedete. Da se ne bi ukvarile, valjalo bi znati kako da ih pravilno skladištimo i koliko dugo.
Zimske sorte (na primer greni smit, jonagold) traju tri do osam meseci, jesenje jedan do tri meseca, a letnje 15-20 dana. Najbolje bi bilo da ih čuvate na tamnom i hladnom mestu (0-4 stepeni), poput frižidera ili podruma, daleko od drugog voća i povrća, naročito krompira, jer ispuštaju gas etilen koji ubrzava kvarenje. Potrebno je povremeno da proverite u kakvom su stanju i sklonite mekane ili oštećene plodove da ne bi pokvarili ostatak voća.
