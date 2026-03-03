KATASTROFA! Stigle užasne vesti za Novaka Đokovića iz Indijan Velsa

LOŠE, baš loše!

FOTO: Tanjug/AP

Novak Đoković nikako nije imao sreće na žrebu za masters u Indijan Velsu! Prvi rival petostrukom šampionu, koji je slobodan na startu ovog turnira, biće Kamil Majčržak (Poljska) ili Đovani Mpeši Perikar (Francuska). Obojica igrača poznati po "bombama" iz servisa, posebno Francuz.

Ako preskoči tu prepreku mogao bi da ide na Huberta Hurkača (Poljska) ili Korentana Mutea (Francuska), a u osmini finala na Džeka Drejpera (Britanija) ili Franciska Serundola (Argentina). Praktično da Novak nema lakog rivala do četvrtfinala.

A onda i najteži mogući protivnik ako Đoković izbori plasman u osam, domaći teniser Tejlor Fric. I na sve to da žreb buide paklen je polufinale sa Karlosom Alkarazom... Žreb u Indijan Velsu baš je bio nemilosrdan prema Noletu.

🏜️ Projected @BNPPARIBASOPEN quarter-finals:



(1) Alcaraz vs De Minaur (6)

(3) Djokovic vs Fritz (7)

(5) Musetti vs Zverev (4)

(8) Shelton vs Sinner (2)#BNPParibasOpen — Tennis TV (@TennisTV) March 3, 2026

Đoković je na turniru u Indijan Velsu pet puta bio šampion. Ali, poslednju titulu u "kalifornijskoj pustinji" osvojio je 2016. godine. Od tada se dosta muči na ovom takmičenju pošto je samo jednom stigao do četvrtog kola posle te titule. Ima dosta problema.

Prošle godine je doživeo šokantan poraz u drugom kolu od Botika van de Zandshulpa (2:6, 6:3, 6:1).