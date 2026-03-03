KATASTROFA! Stigle užasne vesti za Novaka Đokovića iz Indijan Velsa
LOŠE, baš loše!
Novak Đoković nikako nije imao sreće na žrebu za masters u Indijan Velsu! Prvi rival petostrukom šampionu, koji je slobodan na startu ovog turnira, biće Kamil Majčržak (Poljska) ili Đovani Mpeši Perikar (Francuska). Obojica igrača poznati po "bombama" iz servisa, posebno Francuz.
Ako preskoči tu prepreku mogao bi da ide na Huberta Hurkača (Poljska) ili Korentana Mutea (Francuska), a u osmini finala na Džeka Drejpera (Britanija) ili Franciska Serundola (Argentina). Praktično da Novak nema lakog rivala do četvrtfinala.
A onda i najteži mogući protivnik ako Đoković izbori plasman u osam, domaći teniser Tejlor Fric. I na sve to da žreb buide paklen je polufinale sa Karlosom Alkarazom... Žreb u Indijan Velsu baš je bio nemilosrdan prema Noletu.
Đoković je na turniru u Indijan Velsu pet puta bio šampion. Ali, poslednju titulu u "kalifornijskoj pustinji" osvojio je 2016. godine. Od tada se dosta muči na ovom takmičenju pošto je samo jednom stigao do četvrtog kola posle te titule. Ima dosta problema.
Prošle godine je doživeo šokantan poraz u drugom kolu od Botika van de Zandshulpa (2:6, 6:3, 6:1).
Preporučujemo
NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Dobio šokantne vesti
02. 03. 2026. u 17:01
"NOVAK ĐOKOVIĆ JE GOAT"! Luka Dončić začepio usta nevernim Tomama
02. 03. 2026. u 11:32
IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Novak Đoković ozbiljno ugrožen, ali nezapamćen skok drugog Srbina
02. 03. 2026. u 07:00
"ĐOKOVIĆ, ALKARAZ I SINER SU PRIVILEGOVANI!" Ovo smeta Tejloru Fricu na teniskim turnirima
01. 03. 2026. u 14:04
STARA DAMA LEČI EVROPKE RANE U RIMU: Vučica je (skoro) nepobediva na Olimpiku, ovde su slavili samo Inter i Napoli (plus Torino dva puta)
ROMA dočekuje Juventus na Olimpijskom stadionu u ključnom susretu u trci za kvalifikacije za Ligu šampiona.
01. 03. 2026. u 06:00 >> 03:00
NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Dobio šokantne vesti
Najnovije vesti iz tenisa pogodile su mnoge, a među njima je i Novak Đoković.
02. 03. 2026. u 17:01
BIO U POSETI JUGOSLAVIJI `89: Ko je likvidarni ajtolah Ali Hamnei? Istorijski OBRT za Iran - postoje samo DVE opcije
U AMERIČKO-IZRAELSKOM napadu na Iran, ubijen je vrhovni verski vođa, ajatolah Ali Hamnei dok je obavljao svoje dužnosti u kancelariji u Teheranu.
01. 03. 2026. u 12:45
Komentari (0)