"MI U PETAK MORAMO DA DONESEMO ODLUKU" Vučić: Naše pumpe i prodavci gube pare, moramo da nađemo rešenje

PREDSEDNIK Republike Srbije tokom svoje posete rekonstruisanog Nacionalnog dispečerskog centra Elektromreže Srbije govorio je o problemu vezanom za cene goriva.

Foto: Novosti

- Mi u petak moramo da donesemo odluku, jer naše pumpe i prodavci gube pare. Mi do petka moramo da nađemo rešenje, kada je dan za promenu cene. Može da se desi da cena na kotacijama bude i 230, a kod nas je 200 na pumpi. Govorim o dizelu. I šta da radimo? Ako do tada ne razvijemo mehanizme i vidimo kako će država da učestvuje u pomoći. Da vidimo gde su te pare, šta je to što tačno možemo da uradimo. Neko mora te probleme da rešava. Naravno da će da utiče na nas, utiče sve na sve. Znate koliko će ovo da poveća troškove proizvodnje u jednoj Nemačkoj, a time kakve će probleme da stvori kod nas. Navijam samo da se probudim i pročitam vest da je sklopljeno primirje. Samo dajte svetu priliku za primirje. Dobijaćete obaveštenja ovih dana oko nafte i gasa, a ovo oko električne energije čućete u subotu ili nedelju - kaže Vučić.