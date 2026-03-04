NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Sreda 20.30 Mančester siti - Notingem forest 1&2-6 (1.72)



20.30 Aston vila - Čelsi GG (1.60) 20.30 Hamburg - Leverkuzen |1+&2+ (1.47)20.30 Aston vila - Čelsi GG (1.60) Ukupna kvota: 4.04

Siti mora da pobedi kako bi održao pritisak na Arsenalu i nastavio pohod na titulu.

Hamburg i Leverkuzen umeju da igraju napadački, na golove, a i mečevi sredinom nedelje u Bundesligi često obiluju njima.

Vila je u krizi, ali je poznata kao veoma dobra domaćinska ekipa, a na noge joj dolazi promenljivi Čelsi koji može pobediti svakoga, ali ume i da "kiksne" kada to niko ne očekuje.

