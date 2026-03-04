NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
20.30 Mančester siti - Notingem forest 1&2-6 (1.72)
20.30 Aston vila - Čelsi GG (1.60)
Ukupna kvota: 4.04
Siti mora da pobedi kako bi održao pritisak na Arsenalu i nastavio pohod na titulu.
Hamburg i Leverkuzen umeju da igraju napadački, na golove, a i mečevi sredinom nedelje u Bundesligi često obiluju njima.
Vila je u krizi, ali je poznata kao veoma dobra domaćinska ekipa, a na noge joj dolazi promenljivi Čelsi koji može pobediti svakoga, ali ume i da "kiksne" kada to niko ne očekuje.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PROŠLI SMO JUČERAŠNjI "GG" TIKET: Evo današnjih predloga za igru oba tima daju gol
04. 03. 2026. u 06:00
PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Lidsu bodovi spasa, Siti nastavlja poteru za Arsenalom...
03. 03. 2026. u 10:00
CEO SVET U ŠOKU! Evo šta su uradile fudbalerke Irana na prvoj međunarodnoj utakmici otkako su Amerika i Izrael napali njihovu zemlju (VIDEO)
Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao ono što su uradile iranske fudbalerke.
03. 03. 2026. u 15:54
NOVAK ĐOKOVIĆ GLEDA I NE VERUJE: Dobio šokantne vesti
Najnovije vesti iz tenisa pogodile su mnoge, a među njima je i Novak Đoković.
02. 03. 2026. u 17:01
DA LI JE MOGUĆE?! Uvodi se crveni karton u fudbalu ako fudbaler OVAKO drži ruku?!
Izgleda da je došlo vreme za novu promenu fudbalskih pravila.
02. 03. 2026. u 13:52
Komentari (0)