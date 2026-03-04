NASTAVLjAJU se vazdušni udari na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, dok iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze i diplomatska predstavništva u regionu.

AP Photo/Jehad Alshrafi

Organizacija za ljudska prava: Preko 1.000 civila ubijeno u Iranu, uključujući 181 dete

Američka organizacija za ljudska prava Human Rights Activists News Agency (HRANA) objavila je da je od 28. februara u Iranu ubijeno 1.097 civila. Prema agenciji, među poginulima je 181 dete mlađe od 10 godina. Broj ranjenih civila dostigao je 5.402, uključujući 100 dece, dodaje HRANA.

Prema njihovim podacima, najmanje 104 napada izvršena su samo u poslednja 24 sata. Pogođene su vojne baze, medicinski centri i stambena područja. Agencija kaže da se trenutno istražuju još stotine prijavljenih smrtnih slučajeva.

Saudijska Arabija presrela dve krstareće rakete i devet dronova

Saudijska Arabija presrela je dve krstareće rakete u blizini centralnog grada Al-Kharj, saopštio je portparol Ministarstva odbrane te zemlje.

Ministarstvo je na mreži Iks navelo da su rakete presretnute i uništene u Al-Hardžu, preneo je En-Bi-Si.

U odvojenoj objavi, Ministarstvo odbrane je saopštilo da je devet dronova presretnuto po ulasku u vazdušni prostor Kraljevine.

UAE: Više od 1.000 napada iz Irana

Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je ta zemlja bila izložena više od 1.000 napada iz Irana.

Resorno ministarstvo je istaklo da je broj tih napada veći od onih koje su pretrpele sve ostale ciljane države, uz napomenu da UAE "nisu učestvovali u ratu i nisu dozvolili korišćenje svoje teritorije, teritorijalnih voda ili vazdušnog prostora za bilo kakav napad na Iran", preneo je En-Bi-Si.

"U tom smislu, UAE potvrđuju svoje pravo na samoodbranu, kako je garantovano međunarodnim pravom i Poveljom Ujedinjenih nacija", navedeno je u saopštenju Ministarstva.

Rubio: U napadima na Iran idemo ispred rasporeda, tek ćemo pokrenuti napade

Sjedinjene Američke Države u napadima na Iran idu "ispred rasporeda" i "tek će pokrenuti" napade na zemlju u "narednih nekoliko sati i dana", izjavio je sinoć američki državni sekretar Marko Rubio.

"Zaista ćete početi da primećujete promenu u obimu i intenzitetu ovih napada, jer dve najmoćnije vazduhoplovne snage na svetu razgrađuju ovaj teroristički režim, uništavaju ga i oduzimaju mu sposobnost da preti svojim susedima ili da se sakrije iza zone imuniteta koja im omogućava da razviju svoje nuklearne ambicije", rekao je Rubio, prenosi En-Bi-Si njuz.

Kako je rekao, SAD nisu napale Iran zato što je Izrael tako nameravao, već zato što je američki predsednik Donald Tramp navodno tako odlučio.

"Odluka koju je doneo bila je da Iranu ne bude dozvoljeno da se krije iza svog programa balističkih raketa, da mu ne bude dozvoljeno da se krije iza svoje sposobnosti da sprovede ove napade", rekao je Rubio.

On je rekao da je Donald Tramp doneo odluku da napadne Iran kada je utvrdio da pregovori koji su bili u toku neće uspeti, što je u suprotnosti sa Rubiovom jučerašnjom izjavom da je napad na Iran imao odbrambenu svrhu, jer je Izrael planirao napad na Iran.

"Kada je predsednik doneo odluku da pregovori neće uspeti, da nas manipulišu u pregovorima i da je to pretnja koja nije održiva, doneta je odluka o napadu.

To sam rekao juče", rekao je Rubio, insistirajući da je "ova operacija na kraju morala da se desi".

Ranije juče, Tramp je demantovao da ga je Izrael uvukao u rat sa Iranom, navodeći da je njegovo mišljenje bilo da će Iranci prvi napasti.

Ne prestaju sukobi na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, dok iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze u regionu.

Mediji prenose da u vazdušnim udarima nije pošteđen nijedan deo Teherana, a da su najviše oštećeni komunikacioni tornjevi, radiodifuzne stanice i gradski Veliki bazar.

Iran uzvraća udarima na američke baze i diplomatska predstavništva u regionu. Nakon napada dronovima, izbio je požar u konzulatu SAD u Dubaiju, ali nije bilo povređenih, potvrdio je američki državni sekretar Marko Rubio.

BONUS VIDEO - GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...