ANA IVANOVIĆ JE OPLJAČKANA! Bastijan Švajnštajger surovo uništio Srpkinju

TEŠKI dani za Srpkinju!

Foto: Profimedia

Ana Ivanović je krajem prošle godine ugasila svoj kozmetički brend nakon tri godine poslovanja i tri miliona evra uloženih u projekat.

Prema izvorima, biznis je okončan usled navodnih ucena bivšeg supruga Bastijana Švajnštajgera, koji je tražio polovinu zarade, što je rezultiralo povlačenjem proizvoda iz prodaje.

- Ana je u posao s prirodnom kozmetikom, koja se prodavala i onlajn, ali i u prodavnicama od Nemačke i Austrije, pa do Srbije uložila tri miliona evra. To je prvih godinu-dve išlo dosta dobro, ali je s vremenom interesovanje kupaca opalo, a tome su doprinele i visoke cene proizvoda. Ipak, Ana bi tu priču nekako i izgurala da se u sve nije umešao njen tada već bivši suprug Bastijan, koji je nakon razvoda od nje zahtevao i deo kolača od ovog posla. On je od nje tražio čak polovinu zarade od prodaje kozmetike, a izgovor mu je bio da joj je mnogo pomogao u promociji tih proizvoda i da je zahvaljujući njemu prodaja u početku išla odlično. Tačno je da je Ana njega pominjala u intervjuima kada je promovisala ove proizvode, ali to je bilo sve - priča sagovornik "Kurira" i dodaje:

- Švajni nije dao ni evro svojih para za taj biznis, a kad je Ana čula da on od nje traži skoro 1,5 miliona evra, bukvalno je ostala u šoku. To ju je baš potreslo i dodatno razočaralo u svoj onoj agoniji i javnoj sramoti koju joj je priredio, kad se saznalo da ju je tokom braka prevario. Naravno, Ana za to nije htela ni da čuje, jer je u ovaj biznis isključivo uložila svoj novac, koji je zaradila tokom svoje sportske karijere i sponzorskih ugovora koje ima. Ipak, kako je on i dalje insistirao na tome da mu da deo novca, Ana je sazvala hitan sastanak sa svojim timom. Tu su pregledali sve rezultate iz prethodnog perioda i kad su sve stavili na papir, shvatili su da su zarada i korist od tog posla mnogo manji nego što se prvobitno očekivalo. Odmah su se svi dogovorili da se na ovaj biznis stavi tačka. Rezultat je bio da je sva proizvodnja naglo prekinuta, da su preostali proizvodi povučeni iz drogerija, a da je ubrzo ugašen i sajt ovog brenda, koji više ne postoji. Iako je u početku bila jako tužna zbog svega jer je u ovaj posao uložila mnogo vremena i novca, sada je nastavila dalje i okrenuta je ka drugim stvarima. Najvažnije joj je bilo da Bastijan nije uspeo u svom planu i da od nje nije uspeo da na ovaj način dođe do novca, koga ionako ima previše - zaključio je izvor.

