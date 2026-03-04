CRNOGORCI NA KRILIMA ANTISRPSTVA: Tribina u Zagrebu bila prilika za nove optužbe na račun zvaničnog Beograda
"VELIKOSRPSKA politika" želi da isprovocira sukob Hrvatske i Crne Gore kako bi zvanični Zagreb bio kriv što Crna Gora nije ušla u Evropsku uniju, kazao je hrvatski evroparlamentarac iz HDZ Tomislav Sokol, poznat po antisrpskim stavovima. Ovog puta on je "zablistao" tokom tribine o odnosima Crne Gore i Hrvatske u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti koju je organizovao Savez Crnogoraca Hrvatske u prostorijama Evropskog parlamenta u Zagrebu.
Mnogo toga su čuli i "progutali" crnogorski zvaničnici - ministar dijaspore Mirsad Azemović iz Vlade Milojka Spajića i ambasador Crne Gore u Hrvatskoj Dejan Vuković sa saradnicima.
Sokol je optužio Demokrate Alekse Bečića za negativnu ulogu u narušavanju odnosa dveju zemalja.
- Prodavali su se kao normalna struja, a drže bezbednosni sektor Crne Gore. Osobe iz tog miljea u Hrvatskoj su označene kao persone non grata. Trenutno imamo i suverenističke snage i one prosrpske - rekao je Sokol i sa "brigom" naglasio dubinsko pitanje stanja srpskog društva, inteletualne elite, Srpske pravoslavne crkve što sve skupa, po njemu, loše utiče i na Crnu Goru.
Primetio je da je Hrvatska premalo prisutna u Crnoj Gori, posebno kroz kulturu i obrazovanje, što treba ojačati.
Hapšenja po "crnoj listi"
NA tribini je otvoreno i pitanje NATO saveza, koje je, kako je ukazano, tadašnji šef države Milo Đukanović zaokružio 2017. članstvom Crne Gore. Milorad Popović je govorio i o pokušaju državnog udara 2016, o ulozi Milivoja Katnića "koji je to razotkrio i koji je zbog toga uhapšen", dok je propuštena prilika da se tada uhapsi Andrija Mandić.
- Aktuelna vlast želi pokazati da je čin nezavisnosti Crne Gore bio kriminalan. Stvorene su crne liste onih koje treba uhapsiti. Tako je upravo uhapšen i brat Mila Đukanovića - rekao je Popović.
- To je važno jer se društvena elita školuje u Beogradu, a preko crkve, medija i univerziteta se neguje velikosrpski nacionalizam, dodao je on.
Tokom diskusije otvoreno je pitanje problema dvojnog državljanstva koje, ako prođe, omogućava da se "trajno vlast u Crnoj Gori bira u Srbiji". Kao važno pitanje Sokol je istakao pitanje odštete za "stradalnike domovinskog rata".
