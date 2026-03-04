OD MINUSA DO 20 STEPENI CELZIJUSA: Danas vreme baš luduje
VREME u Srbiji danas ujutru i pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje sa zapada, a krajem dana i tokom noći mestimično se očekuje kiša ili kratkotrajni lokalni pljusak, osim u Banatu i na istoku Srbije gde će se zadržati suvo vreme.
Vetar slab, promenljiv.
Najniža temperatura od -2 do 6 stepeni, a najviša od 15 do 20.
Vreme u Beogradu
Nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana toplije vreme. Pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje sa zapada, a u drugom delu noći kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Vetar slab, promenljiv.
Najniža temperatura od 2 do 6 stepeni, a najviša dnevna oko 18.
Vreme narednih dana
U četvrtak će uslediti manji pad temperature uz prolazno naoblačenje koje će ujutru i pre podne u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije mestimično usloviti kišu ili lokalne pljuskove. Posle podne se očekuje razvedravanje.
Narednih dana jutra će biti sveža uz slab prizemni mraz, a tokom dana preovladavaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine.
(Sputnjik)
