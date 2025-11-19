SRUŠILI SU CRVENU ZVEZDU: Cedevita je imala težak meč pre dva dana

KOŠARKAŠI Ceevite će u osmom kolu Evrokupa ugostiti Hamburg.

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Ljubljančani su u sjajnoj formi, vezali su četiri pobede i trenutno igraju sa dosta samopouzdanja.

Pre samo dva dana na svom terenu savaladali Crvenu zvezdu u okviru ABA lige, konačan rezultat glasio je 87:86.

Gledali smo neizvesnu zavšršnicu, Kodi Miler Mekintajer je pogodio u poslednjoj sekundi, ali gazio je liniju za tri poena i to nije bilo dovoljno da se obezbedi produžetak.

Najefikasniji u pobedi svog tima bio je Gibson sa 18 pogodaka, Aleksej Nikolić je dodao 15.

Cedevita je imala naporan meč i verujemo da će se to danas odraziti na njihovu igru.

NAŠ TIP: Cedevita Olimpija - Hamburg H2 -17,5 (kvota 1,77)

