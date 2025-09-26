PROŠLE NEDELJE JE PORAŽEN U FINALU: Italijanu nije poljuljano samopouzdanje

MUZETI i Mpeši Perikard će se sastati u prvom kolu Pekinga.

FOTO: Tanjug/AP/Alessandra Tarantino

Italijan je prošle nedelje u Čengduu igrao dobar tenis, ali zaustavljen je na poslednjem koraku.

U finalu je važio za favorita, međutim, tu ulogu nije uspeo i da opravda, poažen je od Alehandra Tabila.

Ipak, poraz nije poljuljao samopouzdanje Muzetiju, svestan je da će i u Pekingu imati lepu priliku da napravi dobar rezultat.

Verujemo da će turnir otvoriti pobedom.

NAŠ TIP: Mpeši Perikard - Muzeti 2-2 (kvota 1,52)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA