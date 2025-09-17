NA BETONU JE NAJOPASNIJI: Francuzu je servis najveće oružje
MPEŠI Perikard i Mišolić će odmeriti snage u prvom kolu Čengdua.
Francuz je jako loše odigrao na Ju-Es openu, ispao je već u prvpom kolu od Lorenca Muzetija.
Đovani voli da igra na brzim podlogama, krasi ga snažan servis i izuzetno jak forhend.
Bekhend mu je najslabije oružje, nije konstantan i često prvi veliki roj neiznuđenih grešaka.
Mišolić je neko ko najbolje igra na šljaci i verujemo da danas neće moći da ugrozi kvalitetnijeg rivala.
NAŠ TIP: Mišolić - Mpeši Perikard 2 (kvota 1,45)
