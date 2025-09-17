NAVA JE KVALITETNIJI NA BETONU: NJegov rival je specijalista za šljaku
EMILIO Nava i Huan Pablo Variljas će odmeriti snage u drugom kolu čelindžera u Argentini.
Amerikanac je u prošlom kolu savladao Dutru Da Silvu rezultatom 2:1, prvi set je izgubio, ali je dobio naredna dva.
Nava je igrač koji se najbolje snalazi na betonu, ali ume da odigra solidno i na sporoj podlozi.
Sa druge strane, Huan Pablo je specijalista za šljaku, ali je daleko od svoje najbolje forme.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,75)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
VEZAO JE 13 TRIJUMFA: Slovak nastavlja sa dobrim partijama
17. 09. 2025. u 09:00
PROŠLE GODINE SU SE SASTALI U KICBILU: Argentinac želi jopš jednu pobedu
17. 09. 2025. u 08:40
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
17. 09. 2025. u 07:00
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Kada se na društvenim mrežama pojavio video snimak pacova na čuvenom stadionu FK Barselona, Nou Kamp, što je prvi učinio Jutjub kanal "Ferran Barniol", mnogi su mislili da je u pitanju neka šala, video-montaža, rezultat rada veštačke inteligencije. Ali, pacovi su zaista tamo...
16. 09. 2025. u 19:56
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
16. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)