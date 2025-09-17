NAVA JE KVALITETNIJI NA BETONU: NJegov rival je specijalista za šljaku

EMILIO Nava i Huan Pablo Variljas će odmeriti snage u drugom kolu čelindžera u Argentini.

FOTO: Tanjug/AP

Amerikanac je u prošlom kolu savladao Dutru Da Silvu rezultatom 2:1, prvi set je izgubio, ali je dobio naredna dva.

Nava je igrač koji se najbolje snalazi na betonu, ali ume da odigra solidno i na sporoj podlozi.

Sa druge strane, Huan Pablo je specijalista za šljaku, ali je daleko od svoje najbolje forme.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,75)

