TIP ostali sportovi

NAVA JE KVALITETNIJI NA BETONU: NJegov rival je specijalista za šljaku

Marko Milosavljević

17. 09. 2025. u 09:20

EMILIO Nava i Huan Pablo Variljas će odmeriti snage u drugom kolu čelindžera u Argentini.

НАВА ЈЕ КВАЛИТЕТНИЈИ НА БЕТОНУ: Његов ривал је специјалиста за шљаку

FOTO: Tanjug/AP

Amerikanac je u prošlom kolu savladao Dutru Da Silvu rezultatom 2:1, prvi set je izgubio, ali je dobio naredna dva.

Nava je igrač koji se najbolje snalazi na betonu, ali ume da odigra solidno i na sporoj podlozi.

Sa druge strane, Huan Pablo je specijalista za šljaku, ali je daleko od svoje najbolje forme.

Verujemo da će granica  gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +21,5 (kvota 1,75)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U BARSELONI IMA 259 HILJADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)

U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)