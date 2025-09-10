PREDLOG IZ RENA: Okršaj Francuza na domaćem terenu

KUAKO i Gaston će odmeriti snage u drugom kolu Rena.

Tanjug/AP

Enzo je do glavnog žreba stigao tako što je ostvario dve pobede u kvalifikacija. Kasnije je u glavnom žrebu eliminisao Kukuškina.

Protiv Kazahstanca je imao malih problema, ali je uspeo da završi meč nakon dva odigrana seta 2:0 (7:5,6:3).

Sa druge strane, njegov sunarodnik je samo jedan meč odigrao u Renu i uspeo je da ga reši u svoju korist.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: Gaston - Kuako +21,5 (kvota 1,73)

