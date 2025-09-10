TIP ostali sportovi

PREDLOG IZ RENA: Okršaj Francuza na domaćem terenu

Marko Milosavljević

10. 09. 2025. u 11:24

KUAKO i Gaston će odmeriti snage u drugom kolu Rena.

ПРЕДЛОГ ИЗ РЕНА: Окршај Француза на домаћем терену

Tanjug/AP

Enzo je do glavnog žreba stigao tako što je ostvario dve pobede u kvalifikacija. Kasnije je u glavnom žrebu eliminisao Kukuškina.

Protiv Kazahstanca je imao malih problema, ali je uspeo da završi meč nakon dva odigrana seta 2:0 (7:5,6:3).

Sa druge strane, njegov sunarodnik je samo jedan meč odigrao u Renu i uspeo je da ga reši u svoju korist.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: Gaston - Kuako +21,5 (kvota 1,73)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas

Vojin Đorđević: VODAVODA je odabrala nas