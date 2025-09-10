PREDLOG IZ RENA: Okršaj Francuza na domaćem terenu
KUAKO i Gaston će odmeriti snage u drugom kolu Rena.
Enzo je do glavnog žreba stigao tako što je ostvario dve pobede u kvalifikacija. Kasnije je u glavnom žrebu eliminisao Kukuškina.
Protiv Kazahstanca je imao malih problema, ali je uspeo da završi meč nakon dva odigrana seta 2:0 (7:5,6:3).
Sa druge strane, njegov sunarodnik je samo jedan meč odigrao u Renu i uspeo je da ga reši u svoju korist.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: Gaston - Kuako +21,5 (kvota 1,73)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
ON JE PRVA OPCIJA U NAPADU: Vagner je nezaustavljiv kada pronađe svoj ritam
10. 09. 2025. u 09:10
EVROBASKET: Predlozi za granice poena košarkaša
10. 09. 2025. u 08:55
DONČIĆ SAM SRUŠIO ITALIJANE: Nemci su se mučili protiv Portugalije
10. 09. 2025. u 08:40
SRBI PREBILI ENGLESKE HULIGANE U BEOGRADU? Noćni obračun u centru srpske prestonice
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču vezane su za navijače.
10. 09. 2025. u 15:58
CRNOGORSKO PRANjE OBRAZA POSLE BRUKE U ZAGREBU: Navijači iz Crne Gore došli u Beograd, a tamo... (FOTO)
Najnovije vesti vezane za fudbalska dešavanja na Balkanu su prilično burna.
10. 09. 2025. u 13:08
HAOS NA POMOLU! Srbija - Albanija bez publike, u meču koji odlučuje o plasmanu na Svetsko prvenstvo?!
Srbija i Engleska igrali su u utorak uveče u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a najnovije vesti koje se toga tiču nisu baš svetle. Albanija treba da dođe u Beograd, na "meč odluke" u našoj grupi, a možda ta utakmica bude bez prisustva publike.
10. 09. 2025. u 12:17
Komentari (0)