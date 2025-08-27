TIP ostali sportovi

NEVIĐENA DRAMA U PRVOM KOLU: Francuz je ostao duže na terenu, ali je stigao do trijumfa

Marko Milosavljević

27. 08. 2025. u 10:20

BONZI i Điron će odigrati meč prvog kola Ju-es opena.

НЕВИЂЕНА ДРАМА У ПРВОМ КОЛУ: Француз је остао дуже на терену, али је стигао до тријумфа

Foto Profimedia

Bili smo svedoci velike drame u prvim kolu kada je Francuz igrao protiv Danila Medvedeva, međutim, na kraju je uspeo da slomi favorizovanog Rusa.

Bonzi je imao 2:0 u setovima i servirao je za pobedu, kamerman je ušao na teren misleći da je kraj, a onda je meč dobio drugi tok. Medvedev je napravio neviđenu dramu, publika je bila protiv njega, ali to mu je dalo vetar u leđa, stigao je do petog seta, ali ne i do potpunog preokreta.

Sa druge strane, Amerikanac je takođe morao da igra pet setova, uspeo je da eliminiše Marijana Navonea iz Argentine.

Verujemo da će danas obijica uzeti barem po set. 

NAŠ TIP: US +3,5 (kvota 1,45)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST NA DELU: Snaga solidarnosti i dobročinstva

HUMANOST NA DELU: Snaga solidarnosti i dobročinstva