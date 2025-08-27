NEVIĐENA DRAMA U PRVOM KOLU: Francuz je ostao duže na terenu, ali je stigao do trijumfa
BONZI i Điron će odigrati meč prvog kola Ju-es opena.
Bili smo svedoci velike drame u prvim kolu kada je Francuz igrao protiv Danila Medvedeva, međutim, na kraju je uspeo da slomi favorizovanog Rusa.
Bonzi je imao 2:0 u setovima i servirao je za pobedu, kamerman je ušao na teren misleći da je kraj, a onda je meč dobio drugi tok. Medvedev je napravio neviđenu dramu, publika je bila protiv njega, ali to mu je dalo vetar u leđa, stigao je do petog seta, ali ne i do potpunog preokreta.
Sa druge strane, Amerikanac je takođe morao da igra pet setova, uspeo je da eliminiše Marijana Navonea iz Argentine.
Verujemo da će danas obijica uzeti barem po set.
NAŠ TIP: US +3,5 (kvota 1,45)
