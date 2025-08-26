TIP ostali sportovi

BIVŠI ŠAMPION NA TEREN: Hrvat i Kazahstanac vode bitku za drugo kolo

Marko Milosavljević

26. 08. 2025. u 09:05

OKRŠAJ Bublika i Čilića pratićemo u prvom kolu Ju-Es opena.

FOTO: Tanjug/AP

Hrvatski teniser je pre 11 godina osvojio ovaj turnir i tako podigao jedini grend slem trofej u karijeri.

Na putu do titulu izgubio je samo dva seta, a u finalu je savlvladao Nišikorija maksimalnim rezultatom.

Marin je sada u poznim igračkim danima i ne predstavlja veliku pretnju, ali je svakako sposoban da namuči današnjeg protivnika.

Bublik igra napadački tenis i nije tip igrača koji rutinski završava svoje mečeve.

Verujemo da će granica setova biti prebačena.

NAŠ TIP: +3,5 (kvota 1,45)

