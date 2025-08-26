BIVŠI ŠAMPION NA TEREN: Hrvat i Kazahstanac vode bitku za drugo kolo
OKRŠAJ Bublika i Čilića pratićemo u prvom kolu Ju-Es opena.
Hrvatski teniser je pre 11 godina osvojio ovaj turnir i tako podigao jedini grend slem trofej u karijeri.
Na putu do titulu izgubio je samo dva seta, a u finalu je savlvladao Nišikorija maksimalnim rezultatom.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Marin je sada u poznim igračkim danima i ne predstavlja veliku pretnju, ali je svakako sposoban da namuči današnjeg protivnika.
Bublik igra napadački tenis i nije tip igrača koji rutinski završava svoje mečeve.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Verujemo da će granica setova biti prebačena.
NAŠ TIP: +3,5 (kvota 1,45)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
26. 08. 2025. u 08:10
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za utorak
26. 08. 2025. u 07:00
MOGAO BI DA IZNENADI: Amerikanac ima dobre šanse na Ju-Es openu
26. 08. 2025. u 08:50
SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: "Svakog jutra tugujem i plačem"
Muhamed Ali u dve borbe nije uspeo da ga nokautira. Hrvatska je na njega ponosna, iako je, zvanično, on državljanin druge zemlje. Ali, živ pun uspona i padova - na kraju su obeležile strašne tragdije.
25. 08. 2025. u 19:07
NE, NE, SAMO TO NE! Tijana Bošković u suzama napustila teren... (VIDEO)
Sredinom drugog seta 2. kola Svetskog prvenstva za odbojkašice u meču između Srbije i Kameruna desila se situacija koju niko nije želeo da vidi a to je - povreda Tijane Bošković.
25. 08. 2025. u 17:00 >> 17:00
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10 >> 18:55
Komentari (0)