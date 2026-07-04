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IDEMO PO HET-TRIK! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu

Мистер Типстер

04. 07. 2026. u 08:34 >> 09:29

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REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ИДЕМО ПО ХЕТ-ТРИК! Ево данашњих голеада у првом полувремену

Orhan Habash / imago sportfotodienst / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

14.00 Egersund - Mos |2+ (2.08)

18.00 Vestmaneja - Valur |2+ (2.05)

Ukupna kvota: 4.26

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