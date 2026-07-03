ĐOKOVIĆ OSTAO BEZ PRILIKE ZA REVANŠ: Velika senzacija na Vimbldonu

Na meču ruskog tenisera Romana Safjulina viđeno je najveće iznenađenje dosadašnjeg toka Vimbldona. Trenutno 136. igrač planete savladao je 24. nosioca Žoaa Fonseku 3:0 u setovima (6:3, 6:3, 6:3) posle dva časa i deset minuta igre.

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Na taj način Novak Đoković ostao je bez prilike da se u slučaju eventualne pobede nad Arturom Rinderknekom revanšira Brazilcu za poraz na Rolan Garosu gde ga je zaustavio u trećem kolu.

Safjulin je odigrao gotovo bez greške. Rus je bio izuzetno siguran na svom servisu, nije dozvolio protivniku nijednu brejk loptu, dok je sa druge strane iskoristio četiri od čak 15 prilika za brejk i potpuno zasluženo stigao do prolaza dalje.

Rampant Roman 😤



Qualifier Safiullin delivers a flawless performance to defeat Joao Fonseca in straight sets 👏#Wimbledon pic.twitter.com/sm7hJuRZX5 — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2026

Fonseka je u meč ušao kao favorit, ali nije uspevao da pronađe ritam. Napravio je čak 25 neiznuđenih grešaka, a Safjulin je to kažnjavao gotovo u svakom setu. Rus je bio bolji i u razmenama, osvojio je 56 odsto ukupnih poena i posle dva sata i 10 minuta igre obezbedio plasman u osminu finala.

Novak će, međutim, najpre morati da opravda ulogu favorita protiv Francuza Artura Rinderkneša. Ukoliko srpski teniser preskoči tu prepreku, u osmini finala čekaće ga upravo Safjulin, koji je još jednom pokazao da na travi ume da bude izuzetno neugodan rival.

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