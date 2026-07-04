PROCURILO: Zbog ovoga se Nemačka obrukala na Svetskom prvenstvu

Nekadašnja supruga Matsa Humelsa, Keti, otkrila je zbog čega je Nemačka doživela brodolom na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

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Ona je izjavila da su supruge i devojke fudbalera, koje su od prvog dana okupirale bazu reprezentacije Nemačke na Mundijalu, glavni krivci za istorijski krah "pancera".

Nemačka je turnir započela silovito i demonstrirala silu protiv Kurasaa (7:1), a potom teškom mukom slomila Obalu Slonovače (2:1). Međutim, da unutar tima nešto ozbiljno škripi postalo je jasno već nakon poraza od Ekvadora (2:1) u grupnoj fazi, da bi potpuni krah usledio u prvoj eliminacionoj rundi, gde je Paragvaj nakon penal serije poslao Nemce kući.

Prvo je, narodski rečeno, "pukao film" legendarnom kapitenu i osvajaču Zlatne lopte iz 1990. godine Lotaru Mateusu, koji je bez dlake na jeziku uperio prst u Savez i stručni štab zbog preblagih pravila ponašanja.

- Potpuno mi je neshvatljivo da su supruge, devojke i čitave familije bile smeštene sa igračima od prvog dana turnira. To je stvorilo strahovit medijski pritisak, a fokus je sa terena prebačen na privatni život. Mnogo toga mora iz korena da se promeni u nacionalnom timu - grmeo je Mateus u razgovoru za "Bild".

Gostujući u emisiji „WM-WG“, Keti Humels je otvoreno podržala Mateusove tvrdnje i poručila da iz prve ruke zna kako stvari funkcionišu iza kulisa. Ona je, naime, pratila svog bivšeg muža Matsa na Svetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine kada su se popeli na krov sveta, ali i četiri godine kasnije u Rusiji, kada su Nemci doživeli istorijsku blamažu i ispali u grupi.

- Sećam se kako je to izgledalo u vreme Leva – selektori troše previše energije pokušavajući da udovolje svima i stvore privid jednakog tretmana, što je nemoguće, pa se na kraju neko uvek uvredi. Dolazi do apsurdnog sukoba privatnih interesa u ekipi. Dok jedan igrač pati jer ne može da vidi svoje novorođeno dete, drugi traži više slobodnog vremena za devojku, a treći negoduje zbog rasporeda poseta. Velika takmičenja su vanredno stanje koje zahteva apsolutnu izolaciju, karantin i stoprocentni fokus, a ne rešavanje porodičnih dilema i ispunjavanje muzičkih želja u hodu - oštra je bila Humelsova.

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