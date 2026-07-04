Fudbal

PROCURILO: Zbog ovoga se Nemačka obrukala na Svetskom prvenstvu

Новости онлајн

04. 07. 2026. u 10:51

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nekadašnja supruga Matsa Humelsa, Keti, otkrila je zbog čega je Nemačka doživela brodolom na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

ПРОЦУРИЛО: Због овога се Немачка обрукала на Светском првенству

AP Photo/Martin Meissner, Pool

Ona je izjavila da su supruge i devojke fudbalera, koje su od prvog dana okupirale bazu reprezentacije Nemačke na Mundijalu, glavni krivci za istorijski krah "pancera".

Nemačka je turnir započela silovito i demonstrirala silu protiv Kurasaa (7:1), a potom teškom mukom slomila Obalu Slonovače (2:1). Međutim, da unutar tima nešto ozbiljno škripi postalo je jasno već nakon poraza od Ekvadora (2:1) u grupnoj fazi, da bi potpuni krah usledio u prvoj eliminacionoj rundi, gde je Paragvaj nakon penal serije poslao Nemce kući.

Prvo je, narodski rečeno, "pukao film" legendarnom kapitenu i osvajaču Zlatne lopte iz 1990. godine Lotaru Mateusu, koji je bez dlake na jeziku uperio prst u Savez i stručni štab zbog preblagih pravila ponašanja.

- Potpuno mi je neshvatljivo da su supruge, devojke i čitave familije bile smeštene sa igračima od prvog dana turnira. To je stvorilo strahovit medijski pritisak, a fokus je sa terena prebačen na privatni život. Mnogo toga mora iz korena da se promeni u nacionalnom timu - grmeo je Mateus u razgovoru za "Bild".

Gostujući u emisiji „WM-WG“, Keti Humels je otvoreno podržala Mateusove tvrdnje i poručila da iz prve ruke zna kako stvari funkcionišu iza kulisa. Ona je, naime, pratila svog bivšeg muža Matsa na Svetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine kada su se popeli na krov sveta, ali i četiri godine kasnije u Rusiji, kada su Nemci doživeli istorijsku blamažu i ispali u grupi. 

- Sećam se kako je to izgledalo u vreme Leva – selektori troše previše energije pokušavajući da udovolje svima i stvore privid jednakog tretmana, što je nemoguće, pa se na kraju neko uvek uvredi. Dolazi do apsurdnog sukoba privatnih interesa u ekipi. Dok jedan igrač pati jer ne može da vidi svoje novorođeno dete, drugi traži više slobodnog vremena za devojku, a treći negoduje zbog rasporeda poseta. Velika takmičenja su vanredno stanje koje zahteva apsolutnu izolaciju, karantin i stoprocentni fokus, a ne rešavanje porodičnih dilema i ispunjavanje muzičkih želja u hodu - oštra je bila Humelsova.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE TI JE LJUBAVNICA?! Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: Pet godina mlađa

"GDE TI JE LjUBAVNICA?!" Neočekivano pitanje za Marića uživo u emisiji, on prebledeo: "Pet godina mlađa"