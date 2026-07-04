VUČIĆ BLOKADERIMA: Dolazite u tu Galeriju češće nego ja, drago mi je što priznajete moje delo i moj rad
PREDSEDNIK Vučić obratio se blokaderima.
- Valjda su neki na društvenim mrežama napadali ove blokadere koji su nam branili da gradimo Beograd na vodi i neko od njihovih glavnih, blokaderskih, botova je rekao: "Pa, nismo znali da je Galerija Vučićeva”. Pa, nije moja. Ona je vaša. Ali mi je drago što konačno priznajete moje delo i moj rad. Hvala vam, što dolazite u tu Galeriju češće nego ja ... hvala im što poštuju moje delo, što poštuju moj rad. Ja sam im beskrajno zahvalan ... ali oni će uskoro, za dve-tri godine objasniće da su to oni gradili, a da sam ih ja ometao - rekao je predsednik Vučić.
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