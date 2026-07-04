KANADA DOBIJA VELIKO POJAČANJE: Individualni kvalitet Lavova sa Atlasa ipak presudni tas na vagi

SVETSKO prvenstvo u fudbalu 2026 stiglo je do osmine finala, a ovu fazu takmičenja otvoriće jedan od domaćina Kanada i polufinalista prošlog prvenstva Maroko.

FOTO: Tanjug/Chris Young/The Canadian Press via AP

Kanada u meč ulazi nakon velikog uspeha i svoje prve nokaut pobede na šampionatima sveta. Heroj nacije postao je vezista Stiven Eustakio, koji je u sudijskoj nadoknadi meča protiv Južne Afrike postigao pogodak za minimalnih 1:0.

Izabranici Džesija Marša igraju sa agresivnim tempom, što pokazuje i podatak da su u prvom poluvremenu prošlog meča napravili čak 100 pritisaka u poslednjoj trećini terena. Taj fanatični stil trčanja i presinga omogućio im je da postignu gol na šest uzastopnih utakmica.

Dodatno pojačanje predstavlja povratak prve zvezde Alfonsa Dejvisa, koji je u prošlom meču odigrao poslednjih petnaestak minuta, što mu je bio prvi nastup za reprezentaciju još od marta 2025. godine. Selektor će sada morati da proceni da li je spreman za svih 90 minuta.

Sa druge strane, Maroko nastavlja da potvrđuje rezultate sa prethodnog Mundijala kada su stigli do same završnice. Time što su kroz penal rulet eliminisali selekciju Holandije, "Lavovi sa Atlasa" su još jednom pokazali visok nivo taktičke zrelosti.

Pod vođstvom selektora Mohameda Uabija, Marokanci teže kontroli kroz siguran posed lopte, što su demonstrirali sa preko 800 tačnih dodavanja protiv Holanđana, čime su nametnuli svoj ritam tokom većeg dela utakmice.

Medicinski tim je uspeo da oporavi mladog defanzivca Čadija Rijada, koji je trenirao punim intenzitetom nakon lakše povrede u prošlom meču, pa će stručni štab imati na raspolaganju kompletan sastav za predstojeći okršaj.

Kanada će sigurno pokušati da visokim pritiskom poremeti organizaciju igre rivala i uvuče ga u brzu tranziciju, ali bi takav otvoren pristup mogao da ostavi mnogo prostora za kontranapade tehnički superiorne sredine Maroka.

Istorija međusobnih susreta je na strani selekcije iz Afrike, pošto Kanada još uvek nema pobedu u seniorskim okršajima sa ovim rivalom, računajući i poraz iz grupne faze sa prošlog svetskog šampionata koji je završen rezultatom 2:1.

Iskustvo igranja ovakvih utakmica i individualni kvalitet igrača poput Ašrafa Hakimija i Brahima Dijaza mogli bi da prelome vagu u korist Maroka, ukoliko uspeju da umire početne nalete protivnika.

NAŠ PREDLOG: pobeda Maroka (kvota: 1,82)