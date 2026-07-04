VUČIĆ: Gradnja brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine" od velikog značaja za sever Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova kod Bezdana na izgradnji deonice od Bačkog Brega do Srpske Crnje da će brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" biti od životnog značaja za građane na severu Srbije.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

On je istakao da je će brza saobraćajnica od od Bačkog Brega do Srpske Crnje biti duga 185,5 kilometara, kao i da se radi projekat od Srbobrana.

Vučić je kazao da je prva deoncia od Bačkog Brega do Sombora biti duga 22,7 kilometara i da je veoma vžan deo oko Kljajićeva.

- Strašno su nam važni ovih 11,4 km do Kljajićeva. Ako možete deo finansiranja da rešite, razgovarajte sa svojima u Azerbejdžanu, bilo bi mnogo važno. Makar deo. Da možemo odmah da potpišemo ugovor i za to, ne ovaj okvirni, nego pravi komercijalni ugovor, to je oko 118 miliona otprilike. Tih 11,4 km nama čini sve funkcionalnim, zato što dobrim putem od Petlje Kljajićevo do Petlje Bačka Topola, dakle ne pričam do Vrbasa ovde, već do Petlje Bačka Topola je svega 36 km - rekao je Vučić.

Kaže da će sve biti završeno u narednih četiri, pet godina.

- Mi moramo da živimo i u narednih četiri, pet godina dok ne završimo sve. Znači, da probamo da napravimo ovaj deo, deonica Bački Breg-Sombor, nam mnogo znači za Sombor, za Somborce i za odlazak i u Mađarsku i u Beč i gde god hoćete. Ali nam smisao dobija sve kada uradimo ovo do Kljajićeva, jer tada dobija mnogo i Beograd i Novi Sad, dakle svi oni koji dolaze i u sam Sombor - rekao je Vučić.

Ukupna dužina brze saobraćajnice IB reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja) je 185,5 kilometara, a projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat.