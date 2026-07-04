"OVO SVETSKO PRVENSTVO JE POSEBNO": Lionel Mesi se oglasio nakon drame sa Zelenortskim ostrvima

Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi priznao je da je očekivao težak meč protiv Zelenortskih ostrva i dodao da je zadovoljan zbog plasmana svog tima u osminu finala Svetskog prvenstva.

FOTO: Tanjug/AP/Jessica Tobias

Fudbaleri Argentine plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su danas u Majamiju u šesnaestini finala posle produžetaka savladali Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.

"Znali smo da će utakmica da bude dosta teška. Ova ekipa nije izgubila ni od Španije ni od Urugvaja. Uradili smo najteži deo posla, a to je bilo da postignemo gol. Posle toga trebalo je da pronađemo svoju igru i da budemo mirniji, a dogodilo se suprotno", izjavio je Mesi posle utakmice.

"Nismo uspeli da napravimo pritisak, a oni su se borili svojim oružjem. Znali smo da će da bude teško. Ovo Svetsko prvenstvo je vrlo posebno, izjednačeno i svaka utakmica će da bude izuzetno zahtevna. Mi uvek idemo napred, dobro ili loše", dodao je argentinski fudbaler.

Mesi je istakao da je najvažnije da se ekipa odmori uoči duela osmine finala SP protiv Egipta.

"Sada je važno da se odmorimo, razmislimo o onome što sledi i da izvučemo pozitivne stvari iz današnjeg meča. Verujem da ih ima osim prolaska u osminu finala. Bilo je dobrih stvari. Moramo da ispravimo i one loše stvari", naveo je Mesi, koji je postigao sedam golova na ovogodišnjem SP.

On je naglasio šta je bio ključ pobede na duelu sa Zelenortskim ostrvima.

"Presudio je prekid, nešto iz čega ranije nismo postizali golove, a to je ključno u ovakvim utakmicama. Imamo fudbalere, koji dobro igraju glavom i to smo uspeli da iskoristimo. To je bitno na ovom turniru, što se pokazalo i na ovoj utakmici", zaključio je Mesi.

Meč osmine finala SP između Argentine i Egipta biće odigran 7. jula od 18 časova u Atlanti.

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