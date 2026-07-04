FIFA RASTUŽILA SVET: Mesiju poništen rekord

Iako su brojni mediji objavili da je Lionel Mesi obori rekord po broju asistencija na Svetskim prvenstvima, to se ipak nije dogodilo na utakmici protiv Zelenortskih Ostrva.

FOTO: Tanjug/AP/Julio Cortez

Mesi jeste oborio rekord po broju odigranih utakmica na Mundijalima, sada ih ima čak 30, što je najviše u istoriji.

Ipak, rekord koji se već duže vreme čeka, da izbije na prvo mesto po broju asistencija u istoriji, nije još uvek uspeo da dostigne.

Iako je on bio taj koji je izveo korner za pobedonosni gol Kristijana Romera, FIFA je posle meča preinačila to u autogol,tako da se asistencija ne važi.

Lopta je posle udarca štopera Argentine zakačila Dinija Borgesa i naknadno je pripisano da je on matirao sopstvenog golmana. a ne Kuti Romero.

Samim tim, i Mesi je ostao bez svoje asistencije, kojom bi postao rekorder sa devet i prestigao sunarodnika Dijega Armanda Maradonu.

Novu priliku za taj podvig imaće u osmini finala protiv Egipta, u meču koji se igra u utorak od 18 časova.

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