Fudbal

FIFA RASTUŽILA SVET: Mesiju poništen rekord

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04. 07. 2026. u 09:24

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Iako su brojni mediji objavili da je Lionel Mesi obori rekord po broju asistencija na Svetskim prvenstvima, to se ipak nije dogodilo na utakmici protiv Zelenortskih Ostrva.

ФИФА РАСТУЖИЛА СВЕТ: Месију поништен рекорд

FOTO: Tanjug/AP/Julio Cortez

Mesi jeste oborio rekord po broju odigranih utakmica na Mundijalima, sada ih ima čak 30, što je najviše u istoriji.

Ipak, rekord koji se već duže vreme čeka, da izbije na prvo mesto po broju asistencija u istoriji, nije još uvek uspeo da dostigne.

Iako je on bio taj koji je izveo korner za pobedonosni gol Kristijana Romera, FIFA je posle meča preinačila to u autogol,tako da se asistencija ne važi.

Lopta je posle udarca štopera Argentine zakačila Dinija Borgesa i naknadno je pripisano da je on matirao sopstvenog golmana. a ne Kuti Romero.

Samim tim, i Mesi je ostao bez svoje asistencije, kojom bi postao rekorder sa devet i prestigao sunarodnika Dijega Armanda Maradonu.

Novu priliku za taj podvig imaće u osmini finala protiv Egipta, u meču koji se igra u utorak od 18 časova.

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