FIFA RASTUŽILA SVET: Mesiju poništen rekord
Iako su brojni mediji objavili da je Lionel Mesi obori rekord po broju asistencija na Svetskim prvenstvima, to se ipak nije dogodilo na utakmici protiv Zelenortskih Ostrva.
Mesi jeste oborio rekord po broju odigranih utakmica na Mundijalima, sada ih ima čak 30, što je najviše u istoriji.
Ipak, rekord koji se već duže vreme čeka, da izbije na prvo mesto po broju asistencija u istoriji, nije još uvek uspeo da dostigne.
Iako je on bio taj koji je izveo korner za pobedonosni gol Kristijana Romera, FIFA je posle meča preinačila to u autogol,tako da se asistencija ne važi.
Lopta je posle udarca štopera Argentine zakačila Dinija Borgesa i naknadno je pripisano da je on matirao sopstvenog golmana. a ne Kuti Romero.
Samim tim, i Mesi je ostao bez svoje asistencije, kojom bi postao rekorder sa devet i prestigao sunarodnika Dijega Armanda Maradonu.
Novu priliku za taj podvig imaće u osmini finala protiv Egipta, u meču koji se igra u utorak od 18 časova.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
EGIPAT IZBACIO AUSTRALIJU: Kakva drama i to na penale
03. 07. 2026. u 22:52 >> 22:54
SRBIJA JE ČUDO! "Orlići" u polufinalu Svetskog prvenstva
03. 07. 2026. u 19:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ARGENTINA JEDVA PREŽIVELA ZELENORTSKA OSTRVA! "Gaučosi" nakon produžetaka otišli u osminu finala Svetskog prvenstva! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Majamiju, posle produžetaka, savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.
04. 07. 2026. u 02:46
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
HRVATI PRIZNALI: "Zašto su nam opravdano poništili gol za 2:2"
HRVATSKA reprezentacija je ispala sa Svetskog prvenstva. Izgubili su od Portugala 2:1 u osmini finala Svetskog prvenstva i završili svoj nastup, dok će Kristijano Ronaldo i drugovi u osmini finala jurišati na komšijsku Španiju.
03. 07. 2026. u 17:09
Komentari (0)