Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – FINSKA 1: Lahti spremio osvetu

Ж. Урошевић

04. 07. 2026. u 09:42

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* Seinajoki mora da rizikuje

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ФИНСКА 1: Лахти спремио освету

Andy Buenning / imago sportfotodienst / Profimedia

14. KOLO

subota, 

LAHTI - GNISTAN 1

Jaro - Ilves X2

SEINAJOKI - TPS 3+

VPS - Mariehamn 1-1

Lahti protiv Gnistana ima bogatu istoriju međusobnih duela. Iako se sada nalazi u koži autsajdera, pred svojim navijačima imaće ogroman motiv da sruši velikog rivala, koji ga je dobro namučio u prethodnom periodu. Osveta je spremna.

Lošu sezonu ima Seinajoki. Dva poslednja remija sa rivalima iz vrha tabele, domaćina će u narednom protiv TPS naterati na juriš, što obećava atraktivan duel sa dosta golova.

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