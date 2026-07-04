TIP PREDLAŽE – FINSKA 1: Lahti spremio osvetu

* Seinajoki mora da rizikuje

Andy Buenning / imago sportfotodienst / Profimedia

14. KOLO

subota,

LAHTI - GNISTAN 1

Jaro - Ilves X2

SEINAJOKI - TPS 3+

VPS - Mariehamn 1-1

Lahti protiv Gnistana ima bogatu istoriju međusobnih duela. Iako se sada nalazi u koži autsajdera, pred svojim navijačima imaće ogroman motiv da sruši velikog rivala, koji ga je dobro namučio u prethodnom periodu. Osveta je spremna.

Lošu sezonu ima Seinajoki. Dva poslednja remija sa rivalima iz vrha tabele, domaćina će u narednom protiv TPS naterati na juriš, što obećava atraktivan duel sa dosta golova.