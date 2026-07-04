GALSKI PETLOVI BUDE PARAGVAJCE IZ NAJLEPŠEG SNA: Mbapeova kaznena ekspedicija sprema brutalan odgovor na mundijalsku senzaciju

SVETSKO prvenstvo u fudbalu 2026 stoglo je do osmine finala, a prvog dana borbi za četvrtfinale sastaju se Paragvaj i Francuska, jedno od većih iznenađenja turnira protiv jednog od glavnih favorita.

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek

Paragvaj u ovaj istorijski okršaj ulazi nakon euforičnog slavlja i eliminacije četvorostrukog svetskog prvaka Nemačke. Nakon lavovskih 120 minuta i rezultata 1:1, Heroj nacije postao je defanzivac Hose Kanale, koji je hladnokrvno pogodio odlučujući penal u seriji (4:3) i potpisao jednu od najvećih senzacija u modernoj istoriji mundijalskih nokaut faza.

Selektor Južnoamerikanaca, Gustavo Alfaro, uspeo je da podigne ekipu nakon teškog poraza i lekcije od SAD (1:4) na otvaranju grupne faze. Od tog momenta, Paragvaj je pokazao neverovatno zajedništvo i fanatičnu borbenost u defanzivi, pa su postali tim protiv koga je izuzetno teško stvoriti čistu priliku, što su Nemci osetili na svojoj koži.

Sa druge strane, Francuska je jedan od retkih timova na ovom šampionatu sa stoprocentnim učinkom. Igraju „trikolori” zastrašujuće moćno u ofanzivi i već su postigli 12 golova na turniru, a u šesnaestini finala su bez većih problema eliminisali selekciju Švedske rezultatom 3:0.

Glavna snaga ekipe Didijea Dešana leži u fantastičnoj napadačkoj četvorci koju čine Kilijan Mbape, Usman Dembele, Majkl Olise i Bredli Barkola. Mbape je sa dva gola Šveđanima stigao do brojke od 18 pogodaka na Svetskim prvenstvima a njegova borba protiv Lionela Mesija za naslov najboljeg strelca ovog Mundijala ali i prvog na večnoj listi odavno je dobila epske razmere.

S druge strane, mladi Olise sa pet asistencija na korak je od Peleovog rekorda od šest dodavanja za gol na jednom turniru, a nije daleko ni od večitog rekordera Mesija koji je prošle noći protiv Zelenortskih ostrva upisao devetu asistenciju ukupno.

Ipak, uslovi za igru u Filadelfiji mogli bi da budu problem za Francuze, a dodatni saveznik Paragvajaca, s obzirom na to da se očekuju ekstremne temperature i do 39°C. Toplije vreme i sparina tradicionalno više odgovaraju južnoameričkim selekcijama koje su navikle na fanatičnu defanzivnu potrošnju u takvim okolnostima.

Što se tiče sastava, Paragvaj će verovatno ponovo biti bez povređenog Omara Alderetea, pa će Kanale zadržati mesto u srcu odbrane uz iskusnog Gustava Gomeza. Dobra vest za Alfara je povratak Dijega Gomeza u vezni red nakon odrađene suspenzije. Francuzi nemaju novih problema sa povredama, te se očekuje da Dešan izvede potpuno isti, supermoćan sastav kao protiv Švedske.

Iako Paragvaj ima pravo na nadu i sigurno se neće predati bez velike borbe, individualni kvalitet i ofanzivni arsenal Francuske deluju previše moćno. Očekuje se da će taktička disciplina i brzina Mbapea i drugova presuditi ovom duelu pre izvođenja jedanaesteraca.

NAŠ TIP: pobeda Francuske i 2-4 gola (kvota 1.80)

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