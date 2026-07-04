VEZALI SMO DVA DOBITKA: Evo današnjeg kladioničarskog koktela
ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa, fudbala i košarke.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Subota
14.30 A. Ila - I. Švojntek 2 (1.30)
17.00 Neman - Arsenal Dž. 1 (1.58)
20.00 Senegal - Madagaskar ukupno poena +159.5 (1.55)
Ukupna kvota: 3.18
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