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VEZALI SMO DVA DOBITKA: Evo današnjeg kladioničarskog koktela

Мистер Типстер

04. 07. 2026. u 10:03

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ZA danas smo vam spremili predloge iz tenisa, fudbala i košarke.

ВЕЗАЛИ СМО ДВА ДОБИТКА: Ево данашњег кладионичарског коктела

Tanjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Subota

14.30 A. Ila - I. Švojntek 2 (1.30)

17.00 Neman - Arsenal Dž. 1 (1.58)

20.00 Senegal - Madagaskar ukupno poena +159.5 (1.55)

Ukupna kvota: 3.18

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