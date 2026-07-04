Fudbal

KREĆE ONO NAJBOLJE: Satnica i parovi osmine finala Svetskog prvenstva

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 07. 2026. u 09:10

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Ulazi se polako u završnicu Svetskog prvenstva u fudbalu.

КРЕЋЕ ОНО НАЈБОЉЕ: Сатница и парови осмине финала Светског првенства

Foto: Tanjug/Claudio Thoma/Keystone via AP, File

Osam spektakularnih mečeva daće ekipe koje će se naći među osam najboljih na svetmu. 

Svet će narednih dana uživati u utakmicama nekih od najboljih timova planete. 

Nedeljni program biće u znaku velikog okršaja između Brazila i Norveške, koji je zakazan za 22 časa. 

Biće to idealna prilika da vidimo kako će se Erling Haland snaći protiv petostrukih svetskih šampiona. 

Odmah nakon tog duela, u noći između nedelje i ponedeljka, koplja će ukrstiti Meksiko i Engleska – dve selekcije koje prikazanim igrama s pravom ciljaju sam završni čin turnira.

Sve parove pogledajte u nastavku:

Subota

19.00: Kanada - Maroko 
23.00: Francuska - Paragvaj 

Nedelja
22.00: Brazil - Norveška 

Ponedeljak

02.00: Meksiko - Engleska 

21.00: Portugalija - Španija

Utorak
02.00: SAD - Belgija 
18.00: Argentina - Egipat
22.00: Švajcarska - Kolumbija

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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