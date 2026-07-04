KREĆE ONO NAJBOLJE: Satnica i parovi osmine finala Svetskog prvenstva
Ulazi se polako u završnicu Svetskog prvenstva u fudbalu.
Osam spektakularnih mečeva daće ekipe koje će se naći među osam najboljih na svetmu.
Svet će narednih dana uživati u utakmicama nekih od najboljih timova planete.
Nedeljni program biće u znaku velikog okršaja između Brazila i Norveške, koji je zakazan za 22 časa.
Biće to idealna prilika da vidimo kako će se Erling Haland snaći protiv petostrukih svetskih šampiona.
Odmah nakon tog duela, u noći između nedelje i ponedeljka, koplja će ukrstiti Meksiko i Engleska – dve selekcije koje prikazanim igrama s pravom ciljaju sam završni čin turnira.
Sve parove pogledajte u nastavku:
Subota
19.00: Kanada - Maroko
23.00: Francuska - Paragvaj
Nedelja
22.00: Brazil - Norveška
Ponedeljak
21.00: Portugalija - Španija
Utorak
02.00: SAD - Belgija
18.00: Argentina - Egipat
22.00: Švajcarska - Kolumbija
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