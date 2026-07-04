KREĆE ONO NAJBOLJE: Satnica i parovi osmine finala Svetskog prvenstva

Ulazi se polako u završnicu Svetskog prvenstva u fudbalu.

Foto: Tanjug/Claudio Thoma/Keystone via AP, File

Osam spektakularnih mečeva daće ekipe koje će se naći među osam najboljih na svetmu.

Svet će narednih dana uživati u utakmicama nekih od najboljih timova planete.

Nedeljni program biće u znaku velikog okršaja između Brazila i Norveške, koji je zakazan za 22 časa.

Biće to idealna prilika da vidimo kako će se Erling Haland snaći protiv petostrukih svetskih šampiona.

Odmah nakon tog duela, u noći između nedelje i ponedeljka, koplja će ukrstiti Meksiko i Engleska – dve selekcije koje prikazanim igrama s pravom ciljaju sam završni čin turnira.

Sve parove pogledajte u nastavku:

Subota

19.00: Kanada - Maroko

23.00: Francuska - Paragvaj

Nedelja

22.00: Brazil - Norveška

Ponedeljak



21.00: Portugalija - Španija

Utorak

02.00: SAD - Belgija

18.00: Argentina - Egipat

22.00: Švajcarska - Kolumbija

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“