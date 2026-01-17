TIP PREDLAŽE – IZRAEL: Lider „briše“ protivnike i kada napusti pustinju
* Sahnin i Natanja u poteri za Petah Tikvom svoj meč mogi samo da oteraju u golove
MOJ TIP
subota,
Hapoel PT – Beitar GG
Jerusalim – Ironi 1X
Bnei Rejna – Ašdod 2-3
SAHNIN – NATANjA GG
nedelja,
Makabi Haifa – Makabi TA 0-2
ponedeljak,
Kirjat Šmona – Hapoel Haifa X
HAPOEL TA – HAPOEL BŠ 2
Mreže teško mogu da ostanu netaknute u okršaju Sahnina sa Natanjom, rivala koji sa šestog mesta podjednako žele da istisnu Petah Tikvu i pre njega domognu se plej-ofa.
Pustinju Negev i grad Ber Ševu gde nastupa Hapoel, malo ko je ove sezone neporažen uspeo da napusti. Međutim, za Hapoel ove sezone ništa manje važni nisu ni uspesi koje je beležio na strani. Zato, za lidera ne bi trebalo da predstavlja veći problem da na terenu imenjaka dođe do nova tri boda.
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Pogledajte današnje tipove za ljubitelje odbojke
17. 01. 2026. u 14:00
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
17. 01. 2026. u 13:30
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
17. 01. 2026. u 13:00
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
17. 01. 2026. u 12:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
"GROBARI" U NEVERICI: KK Partizan rešio da bude domaćin u NEMAČKOJ!
Najnovije vesti iz KK Partizan su nesvakidašnje.
15. 01. 2026. u 14:34
HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Real Madrid otpušta trenera posle JEDNE utakmice?!
Najnovije vesti vezane za Real Madrid su pomalo neverovatne.
15. 01. 2026. u 12:12
Komentari (0)