TIP PREDLAŽE – IZRAEL: Lider „briše“ protivnike i kada napusti pustinju

* Sahnin i Natanja u poteri za Petah Tikvom svoj meč mogi samo da oteraju u golove

Profimedia

MOJ TIP

subota,

Hapoel PT – Beitar GG

Jerusalim – Ironi 1X

Bnei Rejna – Ašdod 2-3

SAHNIN – NATANjA GG

nedelja,

Makabi Haifa – Makabi TA 0-2

ponedeljak,

Kirjat Šmona – Hapoel Haifa X

HAPOEL TA – HAPOEL BŠ 2

Mreže teško mogu da ostanu netaknute u okršaju Sahnina sa Natanjom, rivala koji sa šestog mesta podjednako žele da istisnu Petah Tikvu i pre njega domognu se plej-ofa.

Pustinju Negev i grad Ber Ševu gde nastupa Hapoel, malo ko je ove sezone neporažen uspeo da napusti. Međutim, za Hapoel ove sezone ništa manje važni nisu ni uspesi koje je beležio na strani. Zato, za lidera ne bi trebalo da predstavlja veći problem da na terenu imenjaka dođe do nova tri boda.